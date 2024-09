Que medo! Alerta do Banco Central deixa quem usa o PIX assustado

Banco Central emite alerta sobre novas regras de segurança para o PIX em novembro. Veja como isso afetará suas transações e proteja suas finanças.

O Banco Central (BC) emitiu um alerta que deixou muitos brasileiros preocupados, principalmente aqueles que utilizam o PIX com frequência. A partir de 1º de novembro de 2024, uma série de novas regras entrarão em vigor. As mudanças foram estabelecidas pela Resolução BCB nº 403.

Com o crescimento do PIX como a principal ferramenta de transferência bancária no Brasil, o aumento das tentativas de golpes e fraudes também se tornou uma realidade. Para enfrentar esses desafios, o Banco Central decidiu implementar novas medidas que visam proteger os usuários.

A decisão do Banco Central de intensificar a segurança do PIX reflete a necessidade de adaptar o sistema às ameaças modernas e garantir que os usuários possam continuar a usar o serviço sem medo de serem vítimas de fraudes. Veja mais a seguir.

Mudanças importantes no PIX preocupam usuários após alerta do Banco Central. Entenda como as novas regras de segurança impactarão suas operações financeiras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Banco Central anuncia novidades no Pix

Uma das principais mudanças que o Banco Central anunciou diz respeito ao uso de novos dispositivos para acessar contas PIX.

A partir de novembro, qualquer tentativa de utilizar o PIX em dispositivos não cadastrados previamente estará sujeita a novas restrições.

Isso significa que, se você tentar usar um celular ou computador diferente, haverá um limite no valor das transações que poderá realizar.

Essa medida foi pensada para impedir que criminosos tenham acesso imediato a grandes quantias em dinheiro, caso consigam invadir uma conta bancária.

Ao limitar o valor das transações em novos dispositivos, o Banco Central ganha tempo para identificar e bloquear atividades suspeitas, aumentando a segurança para os usuários.

Além disso, as instituições financeiras serão obrigadas a aprimorar suas soluções de gerenciamento de risco, utilizando informações compartilhadas pelo Banco Central para identificar padrões de comportamento suspeitos e evitar fraudes antes que causem prejuízos significativos.

Confira:

Quais são as novas limitações de transações no PIX?

Outra medida importante que o Banco Central implementará é a limitação do valor das transações para dispositivos não cadastrados.

O limite para essas transações será de apenas R$ 200, uma quantia que, segundo o BC, é suficiente para a maioria das transações cotidianas, mas insuficiente para grandes golpes.

Essa limitação adicional força os criminosos a realizar múltiplas transações de baixo valor, o que aumenta a chance de serem detectados e bloqueados antes de conseguirem causar danos significativos.

Além disso, ao trocar de celular, o limite diário de transferências via PIX será de R$ 1 mil, outro ponto que reforça a proteção dos usuários.

Educação financeira para prevenir fraudes

Como parte dessas novas medidas, o Banco Central também está investindo na educação financeira dos usuários.

As instituições financeiras terão a responsabilidade de fornecer orientações claras e acessíveis sobre práticas de segurança eficazes, utilizando seus canais digitais para educar os clientes sobre como se protegerem contra fraudes.

Essa educação é necessária, pois muitos usuários do PIX ainda não estão totalmente cientes dos riscos associados ao uso de sistemas de pagamento digital.

O Banco Central espera que, com consumidores mais bem informados, as tentativas de fraudes sejam significativamente reduzidas.

Além disso, haverá uma verificação periódica das informações dos clientes na base de dados do Banco Central a cada seis meses, garantindo que as instituições financeiras estejam cientes de quaisquer sinais de fraude associados aos seus clientes e possam tomar medidas preventivas.

5 dicas para evitar golpes no PIX

Ative a autenticação em duas etapas : Adicione uma camada extra de segurança às suas contas bancárias.

: Adicione uma camada extra de segurança às suas contas bancárias. Revise periodicamente os dispositivos cadastrados : Verifique regularmente quais dispositivos têm acesso à sua conta bancária.

: Verifique regularmente quais dispositivos têm acesso à sua conta bancária. Desconfie de mensagens e links suspeitos : Evite clicar em links desconhecidos ou compartilhar informações pessoais.

: Evite clicar em links desconhecidos ou compartilhar informações pessoais. Estabeleça limites de transações diárias : Configure restrições diárias para transações no PIX, minimizando os riscos de grandes perdas.

: Configure restrições diárias para transações no PIX, minimizando os riscos de grandes perdas. Mantenha seus dados pessoais seguros: Evite divulgar informações pessoais em redes sociais ou aplicativos não confiáveis.

