Sal, manteiga e mais! Anvisa proíbe 3 produtos após relatos de intoxicação alimentar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou recentemente a retirada de três produtos alimentícios das prateleiras em todo o país. Os itens, amplamente consumidos pelos brasileiros, incluem sal, manteiga e fígado de frango.

A decisão foi tomada após análises laboratoriais que apontaram contaminações e outras irregularidades em lotes específicos desses produtos.

Confira os produtos que a Anvisa retirou das prateleiras após possível caso de contaminação e relatos de consumidores afetados – edição nossa (noticiadamanha.com.br).

Relatos de intoxicação alimentar

Os consumidores que utilizaram esses produtos reportaram sintomas preocupantes, como vômito, febre e diarreia, sugerindo possíveis casos de intoxicação alimentar.

A rápida identificação dos problemas e a pronta intervenção da Anvisa foram essenciais para prevenir complicações mais graves. A agência, responsável por garantir a segurança alimentar no Brasil, destacou a importância de retirar os lotes contaminados do mercado imediatamente.

Ações da Anvisa para Assegurar a Segurança Alimentar

A Anvisa realiza um monitoramento contínuo e rigoroso dos produtos alimentícios comercializados no país. Esse processo inclui fiscalizações baseadas em denúncias, monitoramento de rotina e inspeções regulares em indústrias alimentícias.

Tais medidas são fundamentais para assegurar que os fabricantes cumpram com as boas práticas de fabricação e com a legislação sanitária vigente.

A retirada desses produtos do mercado foi uma resposta direta às irregularidades identificadas. Cada item apresentou problemas específicos que poderiam causar sérios riscos à saúde dos consumidores. A Anvisa reforçou a importância de sua atuação preventiva, que visa proteger a população contra perigos relacionados ao consumo de alimentos contaminados.

Produtos e Lotes Atingidos

Sal Moído Refinado Iodado União

Em maio de 2024, a Anvisa proibiu a comercialização do Sal Moído Refinado Iodado União, produzido pela Maranata Salineira do Brasil Ltda.

A decisão foi baseada na detecção de níveis inadequados de iodo no produto. O iodo é um mineral essencial para a prevenção de doenças como o bócio, e a sua deficiência pode ter graves consequências para a saúde, especialmente em regiões onde a carência desse mineral é comum.

Manteiga Coopernova

No mês seguinte, em junho de 2024, a Anvisa determinou a retirada da manteiga comum com sal da marca Coopernova do mercado. A decisão foi tomada após a detecção de falhas no processo de pasteurização do creme utilizado na fabricação do produto.

A pasteurização inadequada pode facilitar a contaminação por microrganismos patogênicos, colocando em risco a segurança alimentar. O lote afetado foi identificado como N.º 0009/3675.

Fígado de Frango Congelado Ave Nova

Ainda em junho de 2024, a Anvisa interditou o fígado de frango congelado da marca Ave Nova. A interdição ocorreu após a detecção de níveis elevados de Escherichia coli em um lote específico (284-2).

A presença dessa bactéria, que pode indicar contaminação fecal, representa um sério risco à saúde, podendo resultar em infecções graves com sintomas como vômito, diarreia e febre.

Resposta das empresas e próximas etapas

As empresas responsáveis pelos produtos interditados continuam operando normalmente, apesar das proibições. Até o momento, nenhuma delas emitiu declarações públicas detalhadas sobre os incidentes, limitando-se a reafirmar seu compromisso com a qualidade e segurança dos seus produtos.

As empresas têm colaborado com a Anvisa para corrigir as falhas apontadas e garantir que novos incidentes sejam evitados.

Essas ações reforçam a importância da vigilância constante e da atuação rigorosa da Anvisa na proteção da saúde pública. A população deve permanecer atenta às informações divulgadas pelas autoridades e evitar o consumo dos lotes interditados para garantir sua segurança.