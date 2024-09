Cuidado! MDS emite alerta sobre novo golpe no Bolsa Família; veja e saiba como se proteger

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) emitiu um alerta urgente para todos os beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Um novo golpe, que utiliza mensagens falsas para enganar a população, está se espalhando rapidamente. Criminosos estão se aproveitando da vulnerabilidade e da confiança dos beneficiários, enviando mensagens que simulam comunicação oficial.

Essas mensagens, geralmente enviadas por SMS ou WhatsApp, prometem a continuidade dos benefícios e solicitam a atualização de dados por meio de links suspeitos.

Essa estratégia fraudulenta tem como objetivo roubar informações pessoais e causar prejuízos financeiros às famílias que dependem desses benefícios. O MDS destaca que a atualização cadastral nunca é realizada dessa forma, reforçando a importância de os beneficiários ficarem atentos e adotarem medidas de proteção.

Como o golpe do Bolsa Família funciona?

O golpe começa com o envio de mensagens falsas que se passam por órgãos oficiais, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Os criminosos tentam intimidar as vítimas, afirmando que, sem a atualização online, os benefícios serão cancelados.

No entanto, o governo federal, estadual ou municipal jamais utiliza esse tipo de contato para solicitar a atualização de dados do Cadastro Único.

As mensagens fraudulentas incluem links que, quando clicados, direcionam as vítimas para páginas falsas, onde são solicitadas informações pessoais e financeiras. Ao fornecer esses dados, os beneficiários acabam entregando suas informações aos golpistas, que podem utilizá-las para cometer fraudes, como saques indevidos ou abertura de contas bancárias em nome das vítimas.

Atualização do cadastro único: como deve ser feita

A inscrição e atualização de dados no Cadastro Único são procedimentos que devem ser realizados exclusivamente de forma presencial. O atendimento ocorre nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em locais designados pelas prefeituras.

Para realizar a atualização, os beneficiários devem comparecer ao CRAS do município onde residem, levando os documentos pessoais de todos os membros da família e um comprovante de residência.

A Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (SAGI) reforça que nunca envia links por SMS, WhatsApp ou e-mail para a atualização de dados. Qualquer mensagem que solicite uma ação online para atualizar informações deve ser tratada como um golpe. É fundamental que os beneficiários ignorem essas mensagens e, em caso de dúvida, procurem o CRAS mais próximo para obter orientação oficial.

Como denunciar mensagens suspeitas e evitar prejuízos

Caso receba uma mensagem suspeita solicitando a atualização do Cadastro Único, o beneficiário deve denunciá-la imediatamente. O Disque Social 121 é o canal oficial para relatar tentativas de golpe relacionadas ao CadÚnico e ao Bolsa Família.

Denunciar essas mensagens é uma medida essencial para evitar que outras pessoas sejam enganadas e para ajudar as autoridades a combaterem essas práticas criminosas.

Além disso, o MDS recomenda que os beneficiários adotem medidas de proteção adicionais, como não clicar em links desconhecidos e não fornecer informações pessoais ou financeiras por telefone, e-mail ou mensagens de texto. É importante lembrar que, em caso de dúvidas, o CRAS é o local mais seguro para buscar informações e orientações sobre o Cadastro Único e o Bolsa Família.

Outras fraudes e como se proteger

Os golpes envolvendo benefícios sociais não se limitam ao Bolsa Família. Criminosos também têm se aproveitado da vulnerabilidade de famílias inscritas no CadÚnico para aplicar fraudes relacionadas à Tarifa Social de Energia Elétrica, ao Vale Gás e a outros programas assistenciais.

Assim como no caso do Bolsa Família, os criminosos enviam mensagens fraudulentas prometendo vantagens ou solicitando atualizações de dados para manter o benefício ativo.

Para evitar fraudes, os beneficiários devem desconfiar de mensagens pedindo dados ou atualizações via links. O governo só comunica por canais seguros, como CRAS e Portal Gov.br.

Benefícios do Cadastro Único: garantindo direitos com segurança

Além do Bolsa Família, o Cadastro Único oferece acesso a uma série de benefícios sociais que visam melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda. Entre esses benefícios, destacam-se a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos na conta de luz, e o Vale Gás, que auxilia na compra de botijões de gás de cozinha.

Para garantir o acesso a esses benefícios, é crucial que as famílias mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único. No entanto, essa atualização deve ser realizada de forma segura, sempre presencialmente, e nunca por meio de links ou mensagens suspeitas.

A inscrição no Cadastro Único é gratuita e feita presencialmente no CRAS ou postos do município. É preciso levar documentos da família e comprovante de residência. Manter os dados atualizados garante a continuidade dos benefícios.

Fique atento e proteja-se

O alerta emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social deve ser levado a sério por todos os beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único.

A segurança dos dados pessoais e a proteção contra fraudes são responsabilidades de cada cidadão. Portanto, é fundamental que todos fiquem atentos às tentativas de golpe e adotem as medidas necessárias para se protegerem.

Se você recebeu uma mensagem suspeita, não hesite em denunciá-la e buscar orientação no CRAS mais próximo.

