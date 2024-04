Bolsa Família inicia REPASSES de Abril com surpresa para beneficiários; veja lista e novos valores

O governo federal começou, nesta última quarta-feira (17), a distribuição dos pagamentos de abril para os beneficiários do programa Bolsa Família. No Vale do Paraíba e na região bragantina, atualmente, 173.592 famílias são contempladas pelo programa.

Distribuição dos recursos na região

Para o mês de abril, o valor total destinado pelo governo às 46 cidades da região do Vale do Paraíba e bragantina é de aproximadamente R$ 115,9 milhões. O repasse médio por família na região é de R$ 679,29, enquanto a média nacional para o mesmo mês é de R$ 680,90.

Detalhamento por cidades principais

Famílias beneficiadas: 40.775

Valor total repassado: R$ 26,888 milhões

Valor médio por família: R$ 663,90

Taubaté:

Famílias beneficiadas: 12.502

Valor total repassado: R$ 8,4 milhões

Valor médio por família: R$ 686,71

Pindamonhangaba:

Famílias beneficiadas: 11.959

Valor total repassado: R$ 8,2 milhões

Valor médio por família: R$ 695,19

Calendário de pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família de abril estão sendo realizados de forma escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Os pagamentos começaram no dia 17 e vão até o dia 30 de abril, seguindo o calendário abaixo:

NIS final 1: 17 de abril

17 de abril NIS final 2: 18 de abril

18 de abril NIS final 3: 19 de abril

19 de abril NIS final 4: 22 de abril

22 de abril NIS final 5: 23 de abril

23 de abril NIS final 6: 24 de abril

24 de abril NIS final 7: 25 de abril

25 de abril NIS final 8: 26 de abril

26 de abril NIS final 9: 29 de abril

29 de abril NIS final 0: 30 de abril

Cobertura nacional do programa

Em todo o Brasil, cerca de 20,9 milhões de famílias são beneficiárias do Bolsa Família, com um repasse total de R$ 14,19 bilhões para o mês de abril. Este programa é crucial para milhões de brasileiros, fornecendo suporte financeiro essencial para as famílias mais vulneráveis do país.

Importância do acesso direto

O INSS enfatiza que todos os processos relacionados ao Bolsa Família podem ser realizados diretamente pelos beneficiários, sem a necessidade de intermediários. Esta abordagem direta não só simplifica os procedimentos mas também ajuda a evitar possíveis fraudes e explorações por parte de terceiros.

O governo federal mantém seu compromisso de apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade através do Bolsa Família, garantindo que os recursos cheguem de maneira eficaz e ordenada. A implementação de pagamentos escalonados facilita o acesso ao benefício e assegura que o suporte financeiro seja distribuído adequadamente durante todo o mês.

