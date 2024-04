Jovens de até 16 anos tem direito ao BPC? Conheça as regras

O acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) para pessoas com deficiência é um direito independente da idade.

Recentemente, uma portaria do Ministério da Previdência Social trouxe uma novidade importante para facilitar o acesso ao benefício, especialmente para aqueles com menos de 16 anos de idade.

Nas linhas abaixo, o Notícia da Manhã traz as principais informações relacionadas ao assunto. Acompanhe e informe-se!

Saiba como a nova portaria do Ministério da Previdência simplifica o acesso ao BPC para jovens até 16 anos. Passo a passo para solicitar o benefício online no INSS. (Foto: divulgação).

O que é o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) difere das aposentadorias, pois não requer contribuições para o INSS. Ao contrário dos benefícios previdenciários, o BPC não inclui o 13º salário nem oferece pensão por morte.

Para se qualificar para o BPC, a renda per capita do grupo familiar deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

Além do critério de renda, pessoas com deficiência passam por avaliação médica e social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O requerente do BPC e sua família devem estar cadastrados no Cadastro Único, uma etapa essencial antes de solicitar o benefício. Sem isso, não é possível acessar o BPC.

O pedido do BPC pode ser feito pelos canais de atendimento do INSS: pelo telefone 135 (ligação gratuita de telefone fixo), pelo site ou aplicativo móvel “Meu INSS” e nas Agências da Previdência Social (APS).

A gestão do BPC é de responsabilidade do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que coordena sua implementação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação. A operacionalização é conduzida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A lista de beneficiários e os pagamentos mensais do BPC estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência, na seção “Benefícios ao Cidadão”.

Os beneficiários do BPC também têm direito a descontos nas contas de energia elétrica através da Tarifa Social de Energia.

De olho nas novidades: Atenção! Estas cidades terão pagamentos ANTECIPADOS do Bolsa Família

Novidade na perícia médica no BPC para jovens

A portaria nº1.059, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu uma mudança significativa no processo de perícia médica para jovens em busca do BPC.

O objetivo principal é simplificar a identificação do menor que necessita obrigatoriamente da presença de um responsável legal durante a perícia.

Essa mudança está relacionada a:

Em caso de ausência de documento de identificação oficial com foto (RG), a certidão de nascimento pode ser usada para identificar o menor de 16 anos.

Essa medida visa principalmente auxiliar crianças que ainda não possuem RG, embora o documento possa ser emitido desde os primeiros dias de vida do bebê.

Vale ressaltar que atualmente, a Carteira Nacional de Identificação (CNI) já está disponível, e fornecemos instruções sobre como emiti-la nesta matéria.

Como solicitar o BPC para menor de idade?

Para ter direito ao BPC, é necessário que toda família esteja inscrita no Cadastro Único. Além disso, o benefício no valor de 1 salário mínimo é concedido apenas para grupos familiares com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa.

É importante destacar que não há uma lista específica de doenças que garantem o benefício. O critério principal é a comprovação de incapacidade física ou mental permanente, que só pode ser avaliada por meio de perícia médica.

O processo de solicitação do BPC para menores de idade é realizado online, através do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), após a inscrição no CadÚnico. Os passos são simples:

Acesse o App Meu INSS e faça login; Clique em “Novo pedido”; Em “Do que você precisa?”, digite “BPC”; Escolha “BPC – pessoa com deficiência”; Preencha a ficha e anexe os documentos necessários; Agende a perícia médica.

Essas medidas visam tornar o acesso ao BPC mais inclusivo e eficiente, garantindo que todos aqueles que necessitam do benefício possam obtê-lo de forma simplificada e justa.

Siga acompanhando: CPF irregular no Bolsa Família? Faça isso enquanto é tempo