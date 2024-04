Brasileiros recebem BÔNUS de R$ 102 diretamente pelo Caixa Tem a partir de HOJE (18/04)

O governo brasileiro anunciou recentemente a implementação do Vale Gás, uma nova medida de suporte às famílias inscritas no programa Bolsa Família. Este benefício, no valor de R$ 102, é destinado a auxiliar no custeio do gás de cozinha, um item crucial para o orçamento doméstico das famílias de baixa renda.

Elegibilidade para o Vale Gás

O Vale Gás é especificamente direcionado aos beneficiários ativos do Bolsa Família. Para ser elegível, é necessário que o beneficiário mantenha seu cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O benefício é concedido de forma bimestral, proporcionando um alívio contínuo nas despesas com gás de cozinha.

Critérios de elegibilidade

Ser um participante ativo do Bolsa Família.

Ter o cadastro atualizado no Cadastro Único.

Procedimentos para solicitação do Vale Gás

Para solicitar o Vale Gás, os interessados devem seguir alguns passos importantes:

Visitar uma Unidade de Atendimento do Cadastro Único: É necessário formalizar a solicitação pessoalmente. Solicitação Não Automática: O beneficiário deve ativamente requisitar o Vale Gás, pois ele não é concedido automaticamente.

Valor e cálculo do Vale Gás

O valor atual do Vale Gás é de R$ 102, ajustado conforme o preço médio do gás de cozinha nas diversas regiões do país. Este montante é calculado para refletir as variações de mercado e assegurar que o benefício seja adequado à realidade econômica dos beneficiários.

Calendário de pagamento do Vale Gás em Abril

O pagamento do Vale Gás é sincronizado com as datas de pagamento do Bolsa Família, conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social):

NIS final 1 : 17 de abril

: 17 de abril NIS final 2 : 18 de abril

: 18 de abril NIS final 3 : 19 de abril

: 19 de abril NIS final 4 : 20 de abril (pagamento antecipado)

: 20 de abril (pagamento antecipado) NIS final 5 : 23 de abril

: 23 de abril NIS final 6 : 24 de abril

: 24 de abril NIS final 7 : 25 de abril

: 25 de abril NIS final 8 : 26 de abril

: 26 de abril NIS final 9 : 27 de abril (pagamento antecipado)

: 27 de abril (pagamento antecipado) NIS final 0: 30 de abril

Recomendações para beneficiários do Vale Gás

Para assegurar o recebimento do Vale Gás sem problemas, os beneficiários devem:

Verificar a Validade do Cadastro : Certifique-se de que todas as informações no Cadastro Único estão atualizadas.

: Certifique-se de que todas as informações no Cadastro Único estão atualizadas. Acompanhar o Calendário de Pagamentos : Fique atento às datas estipuladas para evitar atrasos e inconvenientes.

: Fique atento às datas estipuladas para evitar atrasos e inconvenientes. Visitar Postos de Atendimento com Antecedência: Evitar filas e outros contratempos por meio de planejamento adequado.

O Vale Gás representa uma ajuda significativa para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, mitigando o impacto dos custos do gás de cozinha no orçamento familiar. É crucial que os beneficiários sigam as diretrizes estabelecidas para maximizar os benefícios recebidos e garantir o apoio efetivo do governo nesta área essencial.

