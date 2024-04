Tem ouro aí? Preço do quilo do metal bate recorde histórico; veja quanto

O mercado de ações brasileiro passou por um dia de intensas oscilações nesta terça-feira, refletindo o impacto de tensões geopolíticas significativas no cenário internacional.

Os investidores, atentos aos movimentos entre Irã, Israel e Estados Unidos, direcionaram suas estratégias para ativos mais seguros, resultando em uma disparada do dólar e do ouro, que atingiu seu valor máximo histórico.

Impacto das tensões internacionais na bolsa

As tensões internacionais tiveram como protagonistas o Irã e Israel, com o conflito escalando rapidamente após novas ameaças e a intervenção dos Estados Unidos através de promessas de sanções adicionais contra o Irã, focadas principalmente no setor petrolífero. Essa situação trouxe uma onda de insegurança aos mercados globais, levando a uma fuga para ativos considerados refúgios, como o dólar americano e o ouro.

Comportamento dos mercados: dólar e ouro em alta

: O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, registrou uma queda de 0,75%, fechando o dia aos 124.000 pontos. Durante o pregão, o índice chegou a cair para 123.000 pontos, marcando o menor nível do ano. Alta do dólar : Paralelamente, o dólar viu uma valorização expressiva de 1,66%, com a moeda americana sendo cotada a R$ 5,27 ao final do dia.

: O metal precioso não apenas subiu, mas atingiu um recorde histórico com contratos futuros sendo negociados a US$ 2.389 por onça, evidenciando a grande procura por segurança que domina os mercados atualmente. Bitcoin Pré-Halving: O bitcoin, ainda volátil, está cotado a R$ 330.000. O mercado de criptomoedas está atento ao próximo “halving”, evento que reduz pela metade a recompensa por mineração, potencialmente aumentando o valor da moeda.

Setores em destaque e desafios Fiscais

: Na B3, destaque para a empresa WEG, que registrou a maior alta do dia devido à sua robustez no setor industrial. Por outro lado, o setor de supermercados viu quedas significativas, exemplificadas pela performance abaixo do esperado da empresa Açaí, afetando o ânimo dos investidores no setor varejista. Desafios Fiscais: No front interno, o Brasil continua enfrentando desafios fiscais significativos, com o governo mostrando dificuldade em alcançar as metas de superávit primário. Esta incerteza fiscal sugere a possibilidade de criação de novos impostos, aumentando a preocupação entre os investidores quanto à estabilidade econômica do país.

Fique atento a este detalhe

O episódio detalhado sobre este dia desafiador na bolsa de valores está disponível nas principais plataformas de podcasts, incluindo Spotify e Deezer. Este material oferece uma análise aprofundada das estratégias que os investidores podem adotar em tempos de incerteza geopolítica e volatilidade do mercado.

Em meio a esses desafios, é recomendado que os investidores mantenham a cautela, diversifiquem suas carteiras e fiquem atentos às oportunidades de investimento em ativos seguros como o ouro e a renda fixa, que tendem a se valorizar em contextos de instabilidade econômica e política.

A situação atual exige uma análise meticulosa e uma abordagem estratégica para proteger investimentos e explorar potenciais vantagens no cenário de incertezas que se apresenta.

