Surveypronto: app promete pagar em dólar os usuários; funciona?

Um dos sites para ganhar dinheiro na internet que está em alta ultimamente é o Surveypronto. A proposta dele se aproxima de várias outras plataformas que prometem pagar para que usuários respondam pesquisas utilizando o celular ou o computador pessoal. A cada questionário respondido, um valor é acumulado na conta digital. Veja se a opção é confiável e se vale a pena acreditar na promessa.

Se você estava se perguntado a respeito da utilidade ou mesmo o que é o tal Surveypronto que todo mundo está comentando, veio ao lugar certo. Afinal, não é difícil encontrar conteúdo no Youtube e nas redes sociais a respeito do tema. Por isso, o Notícia da Manhã decidiu se aprofundar e esclarecer os principais pontos.

Veja o passo a passo para se cadastrar no Surveypronto e testar o site que promete pagar em dólar para que o usuário responda pesquisas – arquivo.

O que é e como funciona o Surveypronto, afinal?

Primeiramente, como mencionado acima, saiba que o Surveypronto é um site criado para responder perguntas e pagar os usuários por essa tarefa. Uma das vantagens é que os pagamentos são realizados em dólar, ou seja, rendem mais na moeda brasileira. Assim que se cadastra, a pessoa tem acesso ao crédito de US$ 2 em sua conta, o que dá cerca de R$ 10 atualmente.

Aliás, o cadastro dentro da plataforma é totalmente gratuito, mas está restrito apenas para pessoas maiores de idade (com mais de 18 anos). Você pode convidar seus amigos para participar da plataforma e se isso acontecer, os ganhos serão 10% maiores por cada tarefa concluída.

Quanto o site paga por cada tarefa?

Segundos as informações dos próprios usuários e também da empresa, os pagamentos por pesquisa variam entre US$ 0,60 e US$ 0,90, o que represente algo entre R$ 3 e R$ 4 na conversão atual.

O valor é estipulado de acordo com o grau de dificuldade e com o tamanho das perguntas que precisam ser respondidas pelo usuário.

Surveypronto funciona de verdade ou é só enganação?

Nos últimos 3 anos, a empresa acumula 50 reclamações na plataforma Reclame Aqui. Nenhuma delas foi respondida, o que é um mau sinal. No entanto, o principal problema se concentra na dificuldade de excluir a conta criada dentro do site.

Além disso, o próprio Reclame Aqui não consegue classificar com detalhes o Surveypronto, pois existem poucas avaliações. Porém, os comentários espalhados pela internet são positivos e existem conteúdos que comprovam os ganhos.

Não espere ficar rico fazendo isso ou sequer viver exclusivamente da rende que o Surveypronto paga. Ela não é alta, mas funciona como um extra acessível para fechar as contas no final do mês ou siar para comer um lanche, por exemplo.

Como se cadastrar no Surveypronto?

Bom, se você deseja testar a plataforma, o processo de cadastro é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site www.surveypronto.com/br. Depois, preencha o formulário da página inicial com seu e-mail, coloque uma senha de sua escolha e insira o código que aparece na tela. Também dá para se registrar com as informações da sua conta Google ou do Facebook, caso prefira fazer dessa maneira.

Clique no botão “Cadastre-se” e confirme seus dados em um e-mail que a própria plataforma vai te enviar. Clique no link que foi enviado ao seu correio eletrônico e termine de preencher com seus dados pessoais e com a conta do PayPal.

Pronto! Você já pode começar a responder pesquisas na internet para ganhar dinheiro.