Vai viajar? 3 apps fazem você ECONOMIZAR gasolina

Economizar gasolina, esse é o termo que muitas pessoas têm dificuldade para realizar no dia a dia, ainda mais a pessoa que tem um automóvel. E já imaginou ganhar descontos por aplicativos na hora de abastecer o carro? É isso mesmo que você leu, neste post vamos te dar algumas dicas de aplicativos que vão te ajudar a economizar dinheiro na hora de colocar a gasolina.

Confira três aplicativos que vão fazer você economizar gasolina de um jeito simples e fácil diariamente – arquivo/Canva.

Comece a economizar gasolina com estes aplicativos

Opção de aplicativo numero 1 – O primeiro aplicativo se chama Shell Box, consequentemente, esse aplicativo distribui descontos especialmente nos postos que tem a bandeira Shell, além disso ele também possui pontos, a cada ação que for realizada no aplicativo você tem novos pontos, e esses pontos são trocados por descontos ou benefícios, você escolhe.

Além de estar disponível gratuitamente para ser baixado no Android e iOS.

Opção de aplicativo numero 2 – O segundo aplicativo para te ajudar a economizar se chama Abastece aí. Ele oferece cashback no aplicativo, ajuda a economizar, e também faz a troca de pontos virarem benefícios.

Esse aplicativo tem como parceria o Ipiranga, Latam Pass, Netshoes e entre outros. Você também consegue transferir o dinheiro para o aplicativo para te ajudar a abastecer o tanque.

Opção de aplicativo numero 3 – O último da nossa dica se chama Premmia, esse aplicativo vai te ajudar a economizar na gasolina. Consumado na rede Petrobras, ele te proporciona alguns requisitos, você só precisa fazer algumas escolhas simples pelo aplicativo, assim você sobe de nível e ganha presentes como, um vale combustível, um café grátis, entre outros.

Já sabemos que existem alguns aplicativos que o pessoal conhece para economizar na hora de abastecer o carro. Como por exemplo o Waze, que te ajuda a escolher o combustível mais em conta e fazer comparação dos preços em postos mais perto da sua localização.

Esses aplicativos foram criados especialmente para ajudar os motoristas a terem descontos especiais na gasolina, afinal, qualquer ajuda para economizar é bem vindo, principalmente que por esses tempos o combustível está sendo o grande vilão.

Todos os aplicativos podem ser baixados em:

Google Play Store: www.play.google.com/store

App Store: www.apps.apple.com

Basta procurar pelo nome, fazer o download e a instalação corretamente.

Dicas extras para economizar gasolina

Além de utilizar os aplicativos citados acima, você também pode adotar alguns hábitos simples que ajudam a fazer a diferença no final do mês e você poderá economizar bem mais gasolina com eles:

Comece a evitar rodar com o tanque na reserva, pois isso deixa mais espaço para que o combustível evapore mais rápido;

Calibre os pneus do carro conforme manda o manual do proprietário e não dirija com eles murchos por aí;

Você deve calcular a diferença do etanol para a gasolina se quiser economizar com um carro flex;

Na estrada, compensa andar com o ar-condicionado ligado e com os vidros fechados. Na cidade, não;

Abastece com combustível de qualidade, em postos de confiança, pois o barato pode sair bem mais caro.

