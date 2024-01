Calendário lunar de 2024: quais fenômenos da Lua são esperados?

A lua, com sua beleza enigmática, sempre exerceu uma atração fascinante sobre nós. Em 2024, ela continua a deslumbrar e a influenciar, não só pela sua importância astronômica, mas também por suas nuances que beiram o místico. Compreender suas fases é uma jornada pelo tempo e espaço, revelando como este astro magnífico se transforma no céu ao longo do ano. Neste artigo, exploraremos o calendário lunar de 2024, detalhando cada fase da lua, mês a mês.

Calendário lunar de 2024

2024 promete ser um ano repleto de maravilhas celestiais, com a lua desempenhando seu papel cíclico de encantamento. A lua passa por quatro fases principais – nova, crescente, cheia e minguante – e cada uma traz consigo uma beleza única. Essas fases se repetem a cada lunação, um ciclo que dura, em média, 29,5 dias. Durante esse tempo, a lua se transforma, exibindo diferentes porções iluminadas pela luz do sol.

A jornada começa em janeiro, com a lua minguante se apresentando logo no dia 4. Segue-se a lua nova no dia 11, a crescente no dia 18 e a lua cheia no dia 25. Fevereiro não fica atrás, trazendo a lua minguante no dia 2, a nova no dia 9, a crescente no dia 16 e a cheia no dia 24. Março, abril e maio seguem o mesmo padrão, com cada mês apresentando todas as quatro fases. O ciclo continua ao longo do ano, com junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro oferecendo um espetáculo lunar para os entusiastas do céu.

Confira o calendário completo:

Janeiro

4 de Janeiro: Lua Minguante às 0h32

11 de Janeiro: Lua Nova às 8h58

18 de Janeiro: Lua Crescente às 0h54

25 de Janeiro: Lua Cheia às 14h55

Fevereiro

2 de Fevereiro: Lua Minguante às 20h19

9 de Fevereiro: Lua Nova às 20h00

16 de Fevereiro: Lua Crescente às 12h02

24 de Fevereiro: Lua Cheia às 9h32

Março

3 de Março: Lua Minguante às 12h25

10 de Março: Lua Nova às 6h02

17 de Março: Lua Crescente às 1h12

25 de Março: Lua Cheia às 4h01

Abril

2 de Abril: Lua Minguante às 0h16

8 de Abril: Lua Nova às 15h22

15 de Abril: Lua Crescente às 16h14

23 de Abril: Lua Cheia às 20h50

Maio

1 de Maio: Lua Minguante às 8h27

8 de Maio: Lua Nova às 0h24

15 de Maio: Lua Crescente às 8h49

23 de Maio: Lua Cheia às 10h55

30 de Maio: Lua Minguante às 14h13

Junho

6 de Junho: Lua Nova às 9h40

14 de Junho: Lua Crescente às 2h19

21 de Junho: Lua Cheia às 22h10

28 de Junho: Lua Minguante às 18h55

Julho

5 de Julho: Lua Nova às 19h59

13 de Julho: Lua Crescente às 19h49

21 de Julho: Lua Cheia às 7h19

27 de Julho: Lua Minguante às 23h54

Agosto

4 de Agosto: Lua Nova às 8h14

12 de Agosto: Lua Crescente às 12h20

19 de Agosto: Lua Cheia às 15h27

26 de Agosto: Lua Minguante às 6h27

Setembro

2 de Setembro: Lua Nova às 22h57

11 de Setembro: Lua Crescente às 3h07

17 de Setembro: Lua Cheia às 23h36

24 de Setembro: Lua Minguante às 15h51

Outubro

2 de Outubro: Lua Nova às 15h50

10 de Outubro: Lua Crescente às 15h56

17 de Outubro: Lua Cheia às 8h28

24 de Outubro: Lua Minguante às 5h04

Novembro

1 de Novembro: Lua Nova às 9h48

9 de Novembro: Lua Crescente às 2h57

15 de Novembro: Lua Cheia às 18h30

22 de Novembro: Lua Minguante às 22h29

Dezembro

1º de Dezembro: Lua Nova às 3h23

8 de Dezembro: Lua Crescente às 12h28

15 de Dezembro: Lua Cheia às 6h03

22 de Dezembro: Lua Minguante às 19h19

A Importância das Fases Intermediárias

Além das fases principais, existem as fases intermediárias – quarto crescente e crescente gibosa entre as fases nova e cheia, e minguante gibosa e quarto minguante entre a cheia e a minguante. Essas fases contribuem para a beleza e a complexidade do ciclo lunar, oferecendo uma visão mais detalhada da evolução da lua no céu noturno.

O calendário lunar de 2024 é um convite para observar e apreciar um dos fenômenos mais belos e constantes do nosso universo. Seja você um astrônomo amador, um apaixonado por astrologia ou simplesmente alguém que se encanta com a beleza da lua, este calendário é um guia essencial. Ele nos lembra da constante mudança e da beleza eterna do universo, refletida no ciclo sempiterno da lua.

