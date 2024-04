Bolso cheio no INSS: benefício EXTRA de R$ 700 para aposentados com CPF na lista de abril

Em abril, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberão uma parcela extra em seus benefícios: a primeira parte do 13º salário. Este pagamento adicional representa 50% do valor do benefício regular, proporcionando um significativo incremento na renda desses segurados.

Bolsa cheio no INSS benefício EXTRA de R$ 700 para aposentados com CPF na lista de abril | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes da antecipação do 13º salário

Aproximadamente 33 milhões de pensionistas e aposentados estão aptos a receber o 13º salário, o qual será distribuído em duas parcelas. Historicamente, estas parcelas eram pagas em agosto e novembro. No entanto, desde o surgimento da pandemia de Covid-19, o governo federal optou por antecipar esses pagamentos para ajudar a movimentar a economia e oferecer suporte financeiro adicional aos grupos de risco.

Primeira parcela: Depositada em abril, cada segurado recebe 50% do seu benefício mensal sem deduções.

Depositada em abril, cada segurado recebe 50% do seu benefício mensal sem deduções. Segunda parcela: Prevista para maio, esta parcela terá o desconto do Imposto de Renda aplicado, o que varia de acordo com a faixa de rendimento do beneficiário.

Não deixe de conferir: SAIU Mais Novidades Sobre O 13º Salário Para Os Aposentados Do INSS

Elegibilidade e cálculo do 13º salário

Todos os beneficiários que receberam algum tipo de aposentadoria ou pensão do INSS nos últimos doze meses têm o direito de receber o 13º salário. Os cálculos para determinar o valor do abono são realizados da seguinte maneira:

Cálculo da média salarial

Soma-se todos os benefícios recebidos no último ano e divide-se por 12 para obter a média mensal.

Multiplica-se essa média pelo número de meses em que o benefício foi recebido dentro do mesmo período.

Distribuição do pagamento

O valor calculado é então dividido em duas partes: a primeira parcela representa 50% desse valor e é paga em abril, enquanto a segunda parcela, ajustada com o desconto do Imposto de Renda, é liberada em maio.

Para beneficiários com 65 anos ou mais, existe uma isenção no Imposto de Renda sobre valores até R$ 1.903,98. Além disso, o INSS permite deduções por dependente no valor de R$ 189,59 por mês, bem como um limite de desconto simplificado de R$ 564,80 mensais.

Calendário de pagamento e consultas

O calendário específico de pagamento do 13º salário é definido pelo INSS e pode ser consultado por todos os beneficiários através do aplicativo Meu INSS, na seção “Extrato de Pagamentos”. É recomendável verificar esses detalhes pelo menos dois dias antes do início dos depósitos para estar ciente do montante exato e das datas correspondentes.

Impacto econômico da antecipação

A antecipação do 13º é vista como uma medida estratégica para reforçar a economia. Estima-se que R$ 66 bilhões serão injetados no mercado através desta iniciativa, beneficiando não apenas os aposentados e pensionistas, mas também o comércio e serviços locais, que verão um aumento na circulação de dinheiro.

A antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS é uma medida de grande impacto social e econômico, proporcionando um alívio financeiro oportuno para milhões de brasileiros. Além de ajudar individualmente os beneficiários, esta ação tem um papel crucial na dinamização da economia brasileira em um período ainda marcado pelos desafios pós-pandêmicos. As instruções detalhadas e o fácil acesso às informações pelo app Meu INSS facilitam ainda mais para que todos os elegíveis possam se beneficiar devidamente deste direito.

Não deixe de conferir: Aposentadoria, BPC E Outros Pagamentos Do INSS: O Que Muda Com O Novo Piso…