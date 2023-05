Aposentadoria, BPC e outros pagamentos do INSS: o que muda com o novo piso salarial?

De maneira inédita, o salário mínimo aumentou duas vezes em um mesmo ano, isso foi anunciado no dia primeiro de maio, conhecido como dia do trabalhador, pelo presidente Lula. Agora, o valor do salário será de R$ 1.320 e isso tem um impacto grande em todo o cenário econômico, visto que vários benefícios estão atrelados a ele. Portanto, é importante ficar ligado aos novos valores e quem irá sentir o maior impacto disso tudo.

Benefícios concedidos ao trabalhador também são impactados

Talvez um dos mais conhecidos, o Pis/Pasep, que é pago para os funcionários da rede pública e privada que recebem até 2 salários mínimos por mês, eles também irão receber um pouco mais em seus abonos, uma vez que o valor aumentou para R$ 1.320. Ou seja, as parcelas irão variar entre R$ 108,50 e R$ 1.320. Lembrando que o valor depende da quantidade de meses trabalhados por eles. Caso tenha trabalhado durante todo o ano, recebe o valor cheio.

Também houve mudanças no seguro-desemprego, que o seu valor é baseado na média salarial dos três últimos meses que antecederam à demissão do funcionário, lembrando que a média não pode ser inferior ao salário mínimo que está em vigor. Agora, o valor será de R$ 2.230,97 para todos que receberam valores acima de R$ 3.280,93.

Também para os trabalhadores que já estão aposentados, haverá uma mudança, para os que recebem apenas um salário, o valor pago será o de R$ 1.320, todavia, quem recebe valores superiores a um salário, ele será corrigido usando como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Sendo que o teto do INSS está em 7.507,49.

E o que mudou no Cadastro Único?

No Cadastro Único e também dentro do Bolsa Família o que mudou foi os valores que são usados como base para ter direito a entrar no programa, mas o valor mínimo do Bolsa Família continua sendo os R$ 600, além dos acréscimos proporcionados pelo governo.

Com o aumento de R$ 18 no Salário, agora, os novos critérios para ter inscrição aceita no Cadastro Único serão os seguintes:

A renda mensal da família deve ser no valor de até meio salário mínimo por integrante da família, o que totaliza R$ 651;

Já a renda mensal total deve ser de no máximo três salários mínimos o que totaliza R$ 3.906;

Já para as rendas superiores, só há a aceitação do cadastro caso seja vinculado a outro programa social do governo.

