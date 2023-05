Primeira semana de Bolsa Família tem antecipação confirmada pelo governo?

O Bolsa Família atualmente, é a principal fonte de renda de milhões de brasileiros, fornecendo pelo menos R$ 600 mensais para os beneficiários, além de inúmeros outros benefícios, que todo inscrito do Cadastro Único tem, como tarifa social de energia elétrica e também isenção na taxa de concursos públicos. Todavia, uma dúvida que várias pessoas estão tendo, se em maio, haverá a antecipação do pagamento de alguma parcela do Bolsa Família, confira.

O Bolsa Família será antecipado em maio?

Infelizmente, não, em maio não há previsão alguma de alguma antecipação para o Bolsa Família, vale lembrar que elas ocorrem geralmente quando há algum feriado que acabe comprometendo o calendário de pagamentos, uma vez que o pagamento é realizado todos os meses nos últimos 10 dias úteis.

A única antecipação que irá ocorrer, será a de sempre, dos beneficiários que recebem na segunda-feira, eles já têm acesso ao valor pelo aplicativo do Caixa Tem no Sábado. Fora isso, não terá outra previsão. Isso ocorre por conta que no domingo não há expediente bancário, portanto, não haveria como realizar o depósito nesse dia.

E acerca dos valores, o adicional de R$ 150 será pago pela terceira vez, já o adicional de R$ 50 será repassado apenas no mês de junho e deve contemplar pessoas com idade de 7 a 18 anos e gestantes.

Haverá mais cortes no Bolsa Família?

Sim, até o mês de dezembro há a previsão de haver mais cortes no programa social citado, uma vez que muitas pessoas estão ainda recebendo de maneira irregular, os principais problemas envolvem renda errada e também famílias irregulares na modalidade de unipessoais. E todas essas irão passar por uma criteriosa revisão por parte do governo.

Outro grupo que está sendo ‘mirado’ são aquelas pessoas que não atualizam o cadastro há mais de 02 anos, as chances delas estarem de maneira irregular no programa são grandes. Em um primeiro momento, elas não serão suspensas, todavia, caso elas não compareçam para a atualização, serão retiradas de maneira permanente.

Por fim, se o beneficiário está tudo ‘ok’, não é necessário ficar com medo de ser retirado do programa. Já que até mesmo aquelas pessoas que arrumar empregos, não serão tiradas de imediato e quando saírem do programa social, também terão prioridade na hora de voltar para ele. Todas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, é para garantir que o benefício social abranja o maior número de pessoas e torne a vida delas mais digna.

