Benefício recheado de vantagens para quem usa o Caixa Tem

Engana-se quem acredita que o Caixa Tem é um aplicativo exclusivo para receber os benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família e Vale-Gás. O aplicativo é vinculado à Caixa Econômica Federal e possui benefícios próprios que podem auxiliar qualquer cliente da instituição. Conheça mais sobre o Caixa Tem e como abrir uma conta na instituição.

Caixa Tem para clientes

O Caixa Tem possui vários benefícios voltados aos seus clientes. Bem como cartão adicional para parentes, isenção da taxa de anuidade e descontos em compras. É possível obter o cartão de maneira totalmente gratuita e online.

Além disso é possível conseguir o cartão. Com ele é possível realizar compras parceladas ou à vista. Podendo participar de programas de pontos. Como por exemplo o Vai de Visa e o Elo Ofertas.

Lembrando que o cartão é internacional. Podendo ser usado em compras pela internet. Portanto, o cartão possui os seguintes benefícios aos seus clientes:

Cartões adicionais e cartão virtual para realizar compras pela internet;

Possibilidade de realizar compras no Brasil ou no exterior usando o cartão;

Descontos e ofertas através do programa Vai de Visa e Elo;

Adesão ao programa Elo Flex.

Portanto, com o uso do cartão de crédito é possível obter vários benefícios com condições super especiais. Bem como na compra de passagens aéreas, eletrônicos, vestuário e até mesmo passagens aéreas.

Já por outro lado, através da Elo Flex, é possível realizar a troca de serviços básicos que o cliente já possui. Como por exemplo: Elo Wi-Fi, Clube Elo Mania, etc. Todos os serviços podem ser acessados através do dispositivo celular com sistema operacional Android.

Como abrir conta no Caixa Tem?

Para conseguir o cartão Caixa Tem é bem simples! É necessário entrar na loja de aplicativos e procurar por Caixa Tem. E então, realizar o download do aplicativo e abrir uma conta poupança.

Logo após a conta ter sido aprovada, é possível solicitar o cartão Caixa Tem através da aba cartões. É necessário apenas atualizar todos os dados de cadastro e informar dados reais.

Bem como renda mensal, gastos, etc. A fim de que o banco consiga encontrar o perfil do cliente e consiga ofertar as melhores opções. Ainda não é possível receber remessas do exterior pelo aplicativo.

Mas através do mesmo é possível realizar transferências, saques e muito mais! O aplicativo Caixa Tem é sem sombra de dúvidas um divisor de águas na vida de seus clientes.