Criminosos usam a Amazon para aplicar GOLPES no Brasil

Existe um golpe que utiliza o nome da empresa Amazon e já está fazendo milhares de vítimas no Brasil: ele é aplicado por meio de convites nas redes sociais, nas quais existem os grupos em que os supostos recrutadores anunciam oportunidades de trabalho para quem busca renda extra.

Essas oportunidades consistem na compra e na revenda de itens em uma plataforma que nada mais é que uma versão simulada da Amazon propriamente dita.

O incentivo às vítimas, por sua vez, consiste na promessa de pagamento de um bônus que pode chegar a R$ 100, para que as compras sejam iniciadas. Isso sem citar as comissões pagas.

Porém, obviamente trata-se de algo falso e simulado: ao querer sacar uma quantia, a vítima é levada a fazer uma compra obrigatória de um item que custe mais de R$1 mil e, por fim, ela estará mais investindo do que recebendo, sem conseguir recuperar seus valores.

As vítimas do “golpe da Amazon”, que já recebeu outros apelidos, incluem universitários e pessoas que, de modo geral, estão em busca de um dinheiro extra.

A Amazon Brasil já se pronunciou a respeito

Esse golpe está fazendo vítimas em todo o mundo e, no que diz respeito ao Brasil, a empresa já informou que jamais entra em contato com possíveis colaboradores via redes sociais: a seleção sempre ocorre pelos sites oficiais, ou por empresas terceirizadas que sejam de confiança.

Fabiano Arroyo, que atua na sede brasileira dessa gigante do e-commerce, recomenda que, ao receber um link suspeito, a pessoa imediatamente entre no site da própria Amazon para checar se lá existem informações similares às recebidas.

Já a polícia reforça a importância de verificar se as ofertas de emprego são verdadeiras, antes de oferecer dados pessoais ou qualquer quantia em dinheiro, principalmente se tratando de plataformas online.

Promessas de dinheiro fácil não raramente representam golpes.

Como evitar cair no golpe que utiliza o nome da Amazon

As dicas necessárias para não ser mais uma vítima desse golpe que tem crescido cada vez mais são, em sua maioria, as mesmas necessárias para quem não pretende cair em outros golpes na internet. A começar pelas dicas já citadas acima.

É imprescindível verificar corretamente qual é o endereço eletrônico no qual o cadastro das informações pessoais deverá ser feito, bem como checar se a empresa que se diz representante da Amazon de fato existe e possui boa reputação.

Além disso, mensagens cujos textos são estranhos e com erro de digitação também indicam indícios de golpe, bem como produtos vendidos a preços extremamente baixos.

Por outro lado, quem já caiu nesse golpe deve procurar a Polícia Civil, tendo devidamente guardado o comprovante da transferência financeira realizada.

Ao perceber que caiu no golpe da Amazon também é importante que o cidadão entre em contato com seu banco, explicando que enviou dinheiro para uma conta muito suspeita, pedindo que as devidas medidas sejam tomadas (acionamento do Mecanismo Especial de Devolução e bloqueio da quantia para o destinatário).

Em boa parte dos casos é, sim, possível recuperar o dinheiro, mesmo que somente de forma parcial, caso não exista a quantia total na conta do golpista.

