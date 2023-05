Esqueceu a SENHA do celular? Aprenda como desbloquear sem ela

Muitas pessoas esquecem a senha do celular e entram em desespero, por não saberem que nem tudo estará perdido nesse tipo de situação.

Obviamente, trata-se de uma preocupação genuína, principalmente nos dias de hoje, em que nossas vidas estão praticamente dentro desses aparelhos. Perder a senha de acesso a eles significa perder automaticamente o acesso às redes sociais e aos aplicativos bancários, por exemplo.

Porém, em poucos cliques, e sem precisar ir a uma loja especializada, é possível ter o acesso de volta. Há casos em que se torna inevitável resetar o aparelho, o que acaba por deletar tudo o que está na memória dele.

Mas, mesmo assim, com cada passo a passo abaixo é possível recuperar o acesso ao celular, sem precisar pagar pela ajuda de um técnico.

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

O que fazer quando se esquece a senha do celular Android

De modo geral, boa parte das marcas que atuam com o sistema operacional Android exige que o aparelho seja resetado, para que a senha de bloqueio seja removida e substituída por outra.

E a boa notícia é que dá para fazer isso tanto online quanto manualmente.

No caso do desbloqueio pela internet, é preciso acessar o endereço google.com/android/find, clicar em “Limpar Dispositivo” e logar na conta Google, para terminar o processo.

Já o desbloqueio manual inclui mais etapas.

Com o celular desligado, o usuário deve apertar “Power” e “Volume-” ao mesmo tempo, pressionando essa última até encontrar “Recovery”, que deve selecionar usando “Volume+”. Depois, novamente com “Volume-”, deverá encontrar “Wipe data/factory reset”, opção que deverá ser selecionada apertando “Power”.

Esse será o momento de redefinir todas as configurações vindas de fábrica. Lembrando que, terminado o processo, todas as informações que estavam no aparelho terão sido apagadas.

Especificamente no caso da marca Samsung, é possível recuperar a senha do celular (ou melhor, definir uma nova), mantendo as informações nele já existentes, e tudo começa pelo endereço www.findmymobile.samsung.com.

É só logar com a conta Samsung, clicar em “Desbloquear”, inserir novamente a senha dessa conta e aguardar pela mensagem confirmando o desbloqueio.

E quando se esquece a senha do celular Apple

Já no caso dos aparelhos Apple, com sistema iOS, o trabalho tendo a ser um pouco maior, sendo que a senha do celular só será resgatada/alterada se ele for resetado.

No site da marca existem instruções a respeito. Mas, basicamente, a recuperação consiste em conectar o aparelho a um computador que tenha Windows 10 ou um Windows superior, e que também tenha o iTunes instalado.

O aparelho, antes de ser plugado, deverá ser desligado e colocado em modo de recuperação, sendo que o botão relacionado a esse modo deve ficar pressionado.

Feito isso, restará encontrar o celular no iTunes ou mesmo no Finder, e selecionar “Restaurar”. Pronto: o próprio computador fará o download do software e a restauração.

