R$ 1 MIL no FGTS parado? Veja quanto dá para sacar com o empréstimo

Todo trabalhador de carteira assinada tem FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e se por acaso você é um dos que tem R$ 1.000 na conta e está precisando do dinheiro para realizar algum projeto ou até mesmo usar esse valor para quitar as dívidas, tem a opção de fazer um empréstimo com garantia do fundo.

Um dos exemplos de saque do FGTS é o saque-aniversário ao qual permite que a pessoa tenha acesso a uma parte do valor da sua conta, mas somente um valor e não o valor integral.

Continue lendo esse texto que vamos explicar como funciona e como é liberado esse empréstimo do FGTS.

Como verificar o saldo FGTS?

Existe mais do que uma maneira de consultar o saldo do FGTS, confira abaixo as opções que temos:

Aplicativo FGTS

O aplicativo do FGTS é uma das maneiras mais práticas já que tendo o app baixado em seu celular dá para você fazer várias coisas através dele e não somente a consulta. O app está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS.

Assim que entrar no app, precisa informar o CPF e cadastrar uma senha para ter acesso a essas informações.

Internet Banking pela Caixa

Se por acaso você já é cliente do Caixa Econômica Federal também pode fazer a consulta do saldo do FGTS pelo Internet Banking, é somente fazer o login com senha e a conta e clicar na opção FGTS.

Site da Caixa

Também pode fazer o acesso do site da Caixa Econômica Federal, digite o número do NIS (PIS/PASEP) e também cadastrar a senha para poder fazer a consulta do saldo do FGTS.

Agência da Caixa

Caso queira fazer esse procedimento presencialmente, pode ir até uma agência da Caixa Econômica com o cartão cidadão e a senha.

Lembrando que o saldo do FGTS pode sofrer mudanças devido a depósitos, rendimentos e saques. Por isso, a nossa dica é para que você consulte o saldo periodicamente, e se quiser também pode usar a calculadora do FGTS.

Com a ajuda da calculadora a pessoa tem mais facilidade para saber qual o valor que deve estar depositado em sua conta, e também preencher todos os dados corretos.

Quando posso sacar os R$ 1.000 do FGTS?

Todas as pessoas que têm algum valor na conta do FGTS, devem ficar espertos que o saque só pode ser permitido em algumas situações específicas, entre esses sacos são:

Saque-rescisão (devido à demissão sem justa causa)

Aposentadoria

Compra da casa própria

Doenças graves

Desastres naturais (Calamidade)

Casos específicos previstos em lei.

