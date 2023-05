Seguro-desemprego está pagando MAIS em MAIO; veja o valor atualizado

Para quem não conhece sobre o seguro-desemprego, ele é um direito para o trabalhador brasileiro que está previsto na Constituição Federal onde os beneficiados são aqueles que tiverem demissão sem justa causa.

Essa fiscalização do seguro-desemprego é do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e para complementar o time o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é responsável pelo custeio do seguro-desemprego, que no caso é um dos benefícios que são dados pela Previdência Social.

A partir desse mês, o salário-mínimo passou para o valor de R$ 1.320,00 decidido pela equipe econômica do governo, ou seja, assim a cada dia mais o salário vai ser um valor que irá impactar na vida dos brasileiros trabalhadores.

Porém, é válido destacar que o piso nacional não é somente afeta aos trabalhadores, mas também todos os benefícios que são do INSS e, inclusive também o seguro-desemprego. Porque muito dos benefícios tem como base o valor do salário-mínimo.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

Posso receber o seguro-desemprego?

Esse benefício é somente para quem se enquadra nesses requisitos que foram estabelecidos:

Trabalhador que exerce atividade de sob regime CLT e demissão sem justa causa

Trabalhador com contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação oferecido pelo empregador

Pescador profissional durante o período de defeso

Trabalhador resgatado em condição semelhante à de escravo.

Quantidade de parcelas do seguro-desemprego

Os trabalhados que fazem a solicitação do seguro-desemprego podem receber de 3 a 5 parcelas no máximo, tudo irá depender do tempo trabalhado.

3 parcelas equivalem ao tempo mínimo trabalhado de 6 meses

4 parcelas equivalem ao tempo mínimo trabalhado de 12 meses

5 parcelas equivalem ao tempo mínimo trabalhado de 24 meses

Veja também: Seguro-desemprego: como solicitar o benefício no segundo semestre?

Não podemos deixar de destacar que existe também outra regra que está relacionada aos trabalhadores que solicitaram o seguro-desemprego mais do que uma vez, confira abaixo:

1ª solicitação

O trabalhador precisa ter recebido pelo menos 12 meses durante os últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de demissão.

12 – 23 meses: 4 parcelas

24 meses ou mais: 5 parcelas

2ª solicitação

O trabalhador precisa ter recebido pelo menos 9 meses durante os últimos 12 meses, imediatamente anteriores à data de demissão.

9 a 11 meses, receberá 3 parcelas

12 a 23 meses, receberá 4 parcelas

24 meses ou mais, receberá 5 parcelas

3ª solicitação

O trabalhador precisa ter recebido salário nos 6 meses imediatamente anteriores à data da demissão.

6 a 11 meses, receberá 3 parcelas

12 a 23 meses, receberá 4 parcelas

24 meses ou mais, receberá 5 parcelas.

Veja também: Primeira semana de Bolsa Família tem antecipação confirmada pelo governo?