Governo usa recursos do INSS e aposentados podem ficar sem 13º?

Não é de hoje que alguns beneficiários do INSS cruzam os dedos para chegar logo a tão esperada data do pagamento do 13° salário. Nos últimos anos o repasse foi antecipado. Entretanto, neste ano será pago nos meses tradicionais. Sendo pago apenas no segundo semestre do ano. A fim de usar o dinheiro para outros repasses, o Governo Lula usou os recursos em prol de outras causas. Entretanto, será que isso afetou o 13° salário? Entenda.

Governo usa recursos do INSS

Muitos brasileiros ficaram sabendo que o Governo Lula pediu emendas para conseguir pagar as parcelas de R$ 600 para os brasileiros beneficiários do Bolsa Família. Bem como os adicionais de R$ 150 para as famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Entretanto, até que ponto isso afetou no 13° salário do INSS? A grande verdade é que para este ano o 13° já não seria antecipado como nos anos atrás. Visto que a antecipação ocorreu em razão da covid-19.

Por conta disso, o Governo antecipou a fim de combater a crise sanitária no país. Este ano já era previsto que não acontecesse a antecipação dos repasses. Visto que o Brasil já está praticamente livre deste vírus que matou tantas pessoas.

Alguns beneficiários imaginaram que os repasses iriam ocorrer de modo antecipado. Mas irão acontecer apenas no segundo semestre do ano. Mais precisamente entre os meses de agosto e dezembro. Espera-se que o cronograma ainda seja válido e com isso milhares de brasileiros serão beneficiados.

Abono natalino será liberado

Portanto, durante os dois meses citados o abono natalino será liberado. Representa o valor total do salário mínimo. Sendo pago em duas parcelas. Para os trabalhadores que recebem o abono, o valor pode ser pago em duas parcelas ou de uma única vez.

Não é necessário assinar qualquer papel ou coisa do tipo para receber os recursos. No dia do pagamento o valor cai automaticamente na conta bancária do beneficiário.

O abono deve ser pago até no máximo 01 dia antes do feriado de Natal. Lembrando que as datas são referentes ao abono natalino. Em razão da data em si. Quando o valor era antecipado, era pago nos meses de maio e junho.

Entretanto, o motivo dessa antecipação não era o Governo gestor, mas a situação precária que o país estava vivendo. Pessoas sem trabalho, milhares de pessoas mudando a rotina e estilo de vida, etc. Portanto, são detalhes que formam todo um contexto.

Ademais, os repasses serão pagos ainda neste ano retornando as datas normais de outrora!