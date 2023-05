Quanto tempo demora para desbloquear o Bolsa Família

Maio iniciou e os beneficiários que fazem parte do maior programa social do Brasil que é o Bolsa Família que quem é o responsável é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), beneficiários já querem saber o calendário desse mês.

O pagamento de abril foi finalizado nessa última sexta-feira (28), porém o que está causando transtorno é que muitos beneficiários tiveram recentemente o benefício bloqueado, e agora muitas famílias estão com medo disso acontecer com eles também.

Confira abaixo o motivo desse bloqueio e como desbloquear para conseguir voltar a receber o seu benefício do governo.

Por que alguns beneficiários receberam o bloqueio?

Desde o início do ano o Governo Federal compartilhou a informação de que aconteceria o pente-fino, ou seja, uma busca dos beneficiários do Bolsa Família, principalmente para as famílias que se cadastraram como unipessoais.

Tudo iniciou depois que tiverem indícios de que tinha cadastros irregulares, de que famílias que já estavam recebendo o benefício falaram que moravam sozinhas para conseguir receber mais dinheiro, esses dados foram divulgados pelo TCU (Tribunal de Contas da União.

Informar dados falsos é uma quebra de regras do Bolsa Família e de qualquer outro benefício do governo, pois isso acaba prejudicando o próximo. Pois devido a isso, famílias que realmente precisam do dinheiro acabaram sendo bloqueadas junto e isso casou grande transtorno.

As pessoas que receberam esse bloqueio foram convocadas para ir até um CRAS mais próximo e atualizar o cadastro no CadÚnico. Para evitar esse tipo de fraude, o governo não está mais aceitando fazer essa atualização dos dados online, somente presencial.

Por isso, se isso aconteceu com você vai presencialmente até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para fazer a atualização.

Quanto tempo demora para desbloquear?

O governo compartilhou que incialmente agora as pessoas que moram sozinhas e que teve o recurso bloqueado para ir ao CRAS e fazer a atualização. Não se esqueça de levar a documentação que é necessária e exigida para o cadastro inicial, os beneficiários devem assinar um termo de responsabilidade para afirmar que as informações que ele falou são todas verdadeiras.

Feito isso, após a pessoa comprovar o seu direito ao benefício é debloqueado automaticamente. Segundo informações do MDS, a pessoa que tiver o benefício cortado e comprovar a manutenção do direito, vai receber o pagamento retroativo das parcelas.

O governo também deu o prazo de até 60 dias para que essas famílias atualizem as informações, essa ação iniciou dia 14 de abril e vai até dia 16 de junho.

Prazo de desbloqueio

Para o desbloqueio do benefício, esse processo pode levar um tempo de até 30 dias para a regularização. Porém, se acontecer o bloqueio do benefício logo de início, o período é maior de pode demorar até 90 dias para a regularização.

