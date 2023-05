“Benefício indeferido”: entenda o que isso quer dizer no INSS e aprenda a resolver

São milhares de brasileiros que atualmente estão aguardando uma análise e concessão de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). E no meio desse processo de espera do requerimento do benefício é comum aparecer “indeferimento do seu pedido”.

Mas o que realmente significa isso, pedido indeferido? Continue lendo o texto que vamos explicar as tapas desse processo para você entender melhor.

Benefício indeferido do INSS, o que significa?

Quando aparece que o benefício está indeferido é que o pedido foi negado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Por mais que seja um benefício como aposentadoria, auxílio, pensão ou outros, é válido informar que é possível sim do pedido ser indeferido.

Ou seja, quando o benefício indeferido do INSS é que o requerimento foi analisado pela equipe do órgão e por algum motivo ele entende que você não tem direito de receber.

Ocorre bastante também casos de o benefício ser indeferido, por mais que a pessoa tenha realmente o direito, e acaba sendo indeferido de forma incorreta. E o que pode fazer quando isso acontece, como resolver o problema?

Benefícios previdenciários do INSS

Devemos destacar que os benefícios previdenciários são concedidos especialmente para as pessoas que contribuíram para a Previdência por um determinado tempo. Veja abaixo, para entender melhor, quais são os benefícios previdenciários mais comuns do INSS com seus respectivos códigos de identificação:

Pensão por morte previdenciária (21)

Auxílio-reclusão (25)

Auxílio-doença (31)

Aposentadoria por invalidez previdenciária (32)

Auxílio-acidente (36)

Aposentadoria por idade (41)

Aposentadoria por tempo de contribuição previdenciária (42)

Aposentadoria por tempo de contribuição especial (46)

Aposentadoria por tempo de contribuição de professor (57)

Salário-maternidade (80)

Auxílio-doença por acidente do trabalho (91)

Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho (92)

Pensão por morte por acidente do trabalho (93)

Auxílio-acidente por acidente do trabalho (94).

Atualmente, esses benefícios acima são oferecidos pela Previdência Social. É válido destacar que existem outros benefícios também que são menos comuns e também outra categoria de benefícios que são pagos apenas a quem já tinha o direito, mas não são mais ofertados a esses beneficiários.

Não podemos deixar de destacar outros dois benefícios do INSS que são comuns, porém especificamente esses dois benefícios independem das contribuições previdenciários do trabalhador, são eles:

Amparo assistencial ao portador de deficiência (LOAS) (87)

Amparo assistencial ao idoso (LOAS) (88)

Ambos são do BPC (Benefício de Prestação Continuada) que é um direito de idosos acima de 65 anos e também para pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência e que não tem como se sustentar.

