6 hábitos que farão você ECONOMIZAR DEMAIS na conta de luz mensal

Todos devem concordar que o preço da energia realmente está custando caro no bolso dos brasileiros, principalmente quem tem famílias numerosas. Devido a isso, todos pensam que é muito difícil conseguir economizar, porém a economia de energia é uma das mais simples e eficazes para reduzir os gastos.

Além disso também pode contribuir com a preservação do meio ambiente, sabia? O aumento no consumo da energia elétrica é necessário adotar medidas para ter a redução e evitar exageros, tanto em casa quanto no trabalho.

Sabemos que quem tem rotina em casa com muitos filhos ou quem trabalha em casa também acaba gastando mais energia, pois isso separamos esse texto para você e trouxemos 6 dias infalíveis para você praticar na sua casa.

Dicas para economizar a energia

1 dica: desligue a TV quando não estiver usando

Diversos brasileiros têm mania de deixar a TV ligada mesmo sem estar ninguém assistindo, e as vezes acaba ficando ligada 24 horas por dia, isso gasta muita energia, então evite ter esse hábito em casa.

2 dica: diminua o tempo no banho

Um dos maiores fatores que gastam energia é o tempo demorado no banho quente, eles sim são os grandes vilões de consumo de energia, e a geladeira também não fica de fora.

3 dica: geladeira em um lugar ventilado

Para quem não sabe, cerca de 30% do consumo de energia a responsável é a geladeira, por isso é interessante brasileiros aprenderem formas de tentar economizar energia com ela, e uma dica é colocar ela em um local ventilado.

4 dica: Não tome banho quente em horário de pico

O horário de pico é entre 18:00 às 21:00, a nossa dica é para que você evite tomar banho quente nesse horário pois a energia elétrica pode ser mais cara.

5 dica: Luz natural no ambiente

Essa dica muitas pessoas gostam e até já fazem isso. Durante o dia, a nossa dica é para que se você mora em lugar que entra bastante luz natural, abre as portas, janelas para que eles formem a luz, e assim você economiza mais.

6 dica: aquecimento solar

Sistema de aquecimento solar pode ajudar a reduzir os gastos com o aquecimento de água e também são as fontes de consumo de energia dentro de uma casa.

