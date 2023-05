Transfira suas conversas no WhatsApp sem precisar do Google Drive

Muitos usuários perdem suas conversas pela falta de um backup ativo e atualizado no Google Drive. O processo de migração de conversas e mídias pode ser um pouco demorado. Levando até mesmo horas dependendo do dispositivo e velocidade da internet. Entretanto, o WhatsApp lançou uma novidade que garante mais simplicidade durante o procedimento! Entenda como funciona e como deve ser feito o acesso direto.

Imagem: antonbe / pixabay.com

Transfira suas mensagens do WhatsApp com mais facilidade

Daqui há alguns meses será possível transferir as mensagens do WhatsApp com muito mais facilidade. Não deixando de lado o backup periódico do Google Drive, mas ganhando uma ferramenta a mais. A fim de garantir mais segurança e velocidade aos usuários.

A novidade está sendo trabalhada há um bom tempo e finalmente foi lançada para os usuários da versão Beta. Possibilitando transferir conversas de maneira muito mais simplificada após a troca de um aparelho celular ou simplesmente reset do dispositivo.

Portanto, não será mais preciso o backup EXCLUSIVO do Google Drive. Caso não haja um backup ativo e atual ou até mesmo atualizado recentemente, os usuários não serão prejudicados quanto a isso. Muitas vezes após o backup os usuários perdem muitos dados e principalmente contatos!

Espera-se que essa solução do WhatsApp seja benéfica para os usuários nessa questão. A função ainda não está disponível para todos os usuários. Logo após a validação o WhatsApp deve liberar para a aplicação principal.

Como transferir as mensagens pela nova função?

O procedimento é bem simples! Para transferir as mensagens entre contas ativas do WhatsApp é necessário estar com a função liberada e ativa no dispositivo. Caso não seja a versão Beta, espera-se que em até 40 dias a ferramenta esteja liberara para todos os usuários.

Entre no aplicativo do WhatsApp;

Clique em “Chats”;

Clique em “Migrar histórico”;

Leia o QR Code.

Pronto! O passo a passo é bem simples e pode ser feito em questão de segundos. A modalidade é uma ferramenta bastante solicitada pelos usuários. É uma opção gratuita e que será de bastante utilidade para os usuários que trocam constantemente de celular.

O WhatsApp é um dos mensageiros mais usados em todo o mundo. Tudo indica que neste ano de 2023 ele vem com tudo. Com novas opções, ferramentas e funcionalidades. A fim de tomar conta de todo o mercado nacional e internacional. Com os problemas do Telegram com a justiça, tudo indica que cada vez mais o WhatsApp cresça em terras brasileiros.

Portanto, nos próximos dias devem ser lançadas novas novidades a respeito do assunto.