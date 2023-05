Você ENGORDOU e nem percebeu; é isso o que estas comidas fazem

Creio que todos em algum momento da vida já se olharam no espelho e não se reconheceram. Muitas vezes as pessoas aumentam a sua massa corporal e sequer se dão conta. Isso não é algo que acontece do dia para noite, e sim a junção de vários meses de uma alimentação desregrada e rica em compostos que engordam. Entenda algumas atitudes que muitos brasileiros fazem que acabam engordando bastante! A última é surpreendente e chocou a todos.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

Quais são os hábitos que engordam?

São vários os hábitos listados que acabam proporcionando um ganho extra de massa corporal. Dentre eles estão uma rotina ruim de sono, má alimentação, horários confusos, etc. E o principal: ingerir líquidos durante uma refeição. Entenda sobre cada um deles e o que acontece.

Café da manhã

Embora pareça piada, a ausência do café da manhã acaba engordando muito mais! Porque as pessoas que deixam de se alimentar durante o café, acabam suprindo com outras refeições durante o dia. Consequentemente ingerindo muito mais alimentos. Entretanto, a grande questão é que durante o café da manhã é o momento que o organismo consome muito mais energia.

Portanto, é importante se alimentar bem no café da manhã. Garantindo que o organismo irá digerir tudo aquilo que foi ingerido com muito mais facilidade. Já ao trocar o café por outra refeição, as chances do organismo trabalhar de maneira mais lenta são enormes.

Não descansar o suficiente

Devido a correria do cotidiano muitos acabam sem dormir bem. E com isso acabam dormindo muito pouco e isso gera um aumento gradual do peso. As calorias que são ingeridas no dia acabam não sendo aproveitadas pelo organismo e se tornam posteriormente em gordura.

Algo interessante é que ao dormir podem estar com a barriga cheia. Ao acordar a comida já tem sido digerida. Ou seja, dormir bem é fundamental para isso.

Sedentarismo

Não surpreendendo ninguém, ser sedentário é um dos principais motivos do aumento do peso corporal. Visto que ao ingerir calorias e não queimá-las, é o principal motivo para que haja o aumento do peso corporal. Atividades físicas por mais curtas que sejam, ainda é o principal passo para queimar calorias e evitar o sobrepeso.

Ingerir líquidos

Muitos médicos afirmam que essa atitude é totalmente ruim! O estômago digere a comida em formas de ondas. Pelos movimentos peristálticos. O estômago aquece durante a digestão e ao ingerir o liquido acaba “resfriando” o estômago e atrapalhando a absorção dos nutrientes.