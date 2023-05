PRESTE ATENÇÃO! Estas pessoas têm direito a mais de R$ 600 do governo

No mês de março, o governo anunciou o relançamento do maior programa social do Brasil, o Bolsa Família que tem feito um papel excelente com o objetivo de reduzir a pobreza e tentar tirar o nosso Brasil do mapa da fome.

Com esse relançamento, o programa busca realmente garantir uma justiça social e oferecendo mais do que o antigo programa conseguia oferecer, ou seja, mais do que R$ 600,00 (mas somente em alguns casos específicos).

Como todos sabem, o valor máximo e oficial que as famílias recebem é no valor de R$ 600,00, que foi uma das promessas de o presidente Lula continuar com o mesmo valor antigo. Porém, Lula acrescentou benefícios adicionais para as famílias numerosas do programa.

O valor de R$ 600,00 já é calculado como um benefício base de R$ 142,00 por pessoa da família, com um adicional de R$ 32,00 para chegar no valor da parcela de R$ 600,00.

Porém, para complementar essa renda o programa vai oferecer alguns adicionais para as famílias que tem crianças de 0 até 6 anos no valor de R$ 150,00 por criança (no máximo duas por família), ou seja, se uma família tem duas crianças menores de 6 anos, o valor que a família pode receber no total é de R$ 900,00.

A outra novidade é que a partir de junho, o programa também vai ter outros adicionais valor de R$ 50,00 para gestante e também para adolescentes de 7 a 18 anos.

Um exemplo: se uma família é composta por uma criança de quem até 6 anos e também uma gestante e um adolescente, a família pode chegar a receber R$ 850,00.

O Bolsa Família – Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Programa Bolsa Família no mês de maio

Nesse mês de maio, o Governo Federal vai começar a implementar as novas condições do Programa Bolsa Família que tem um pagamento adicional no valor de R$ 50,00 por gestantes às famílias, e para complementar, o programa também vai garantir que as famílias que são numerosas recebam ao menos R$ 142 por pessoa.

Quem divulgou essas informações foi o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Pente-fino

O pente-fino que aconteceu no Bolsa Família bloqueou diversos cadastros, principalmente aqueles que foram cadastrados como unipessoais. Foi constatado que muitas pessoas estavam fingindo morar sozinha para receber dinheiro a mais, e a família ficar com um valor maior ao mês.

