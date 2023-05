EMPRÉSTIMO CONSIGNADO com o abono do PIS, é possível antecipar?

Com a ampla gama de possibilidades de empréstimo consignado, e ainda com a possibilidade de antecipar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para conseguir um dinheiro extra, muitas pessoas se perguntam sobre ser possível utilizar o Programa de Integração Social (PIS) para a mesma finalidade.

Também conhecido somente como abono salarial, o PIS nada mais é do que um fundo que também recebe depósitos mensais, dando aos trabalhadores da iniciativa privada alguns benefícios.

Mas, será que é possível utilizá-lo como garantia em um empréstimo consignado?

A resposta pode ser conferida por meio da leitura do artigo a seguir.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

No que consiste o PIS que os trabalhadores receberão em 2023

Tanto o PIS quanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) com pagamento em 2023 tem 2021 como ano-base, sempre considerando a quantidade de meses trabalhados.

O trabalhador que esteve ativo durante todo o ano de 2021, por exemplo, receberá um salário-mínimo como abono, desde que atenda todos os pré-requisitos.

Esses pré-requisitos, propriamente ditos, exigem que o cidadão tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base, que esteja no PIS/PASEP há 5 anos (pelo menos), e tenha recebido no máximo dois salários mínimos mensalmente, por exemplo.

Inclusive, quem tiver dúvidas sobre ter acesso a algum dinheiro extra esse ano pode fazer a consulta por meio do app Carteira de Trabalho Digital, que pode ser baixado gratuitamente. Os valores também podem ser consultados pelo app Caixa Trabalhador, por meio do CPF.

Tendo direito ao dinheiro, o trabalhador deverá, por fim, checar o calendário de pagamento: a ordem dos depósitos do PIS é de acordo com o mês de nascimento do cidadão. Já os funcionários públicos, que recebem o PASEP, podem sacar de acordo com o número de inscrição neste programa.

Ambos os saldos (PIS e PASEP) ficarão disponíveis para saque somente até 28/12/2023, não sendo possível antecipar os valores.

Ou seja: cada trabalhador deverá esperar por sua data de saque, a menos que ocorram situações emergenciais, como enchentes no local em que o cidadão mora.

Sobre o empréstimo consignado usando o PIS como garantia

Assim como não é possível antecipar o PIS, também não é possível utilizá-lo como forma de garantia para um empréstimo consignado, ou mesmo para empréstimos de outras naturezas.

Quem precisa de dinheiro, porém, pode recorrer a um empréstimo usando o saldo do FGTS: trata-se da modalidade que antecipa o saque-aniversário, e que é usada por milhares de trabalhadores.

Por meio dessa modalidade, é possível ter acesso ao dinheiro que cairia na conta do trabalhador somente em seu aniversário, sendo que a taxa de juros é mais vantajosa do que aquela relacionada ao empréstimo pessoal.

O pagamento do empréstimo, por sua vez, é feito de forma prática, sem que seja preciso se preocupar com ter um saldo em conta para pagar boletos, por exemplo.

