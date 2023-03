SAIU mais novidades sobre o 13º salário para os aposentados do INSS

Não é de hoje que os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardam pelo repasse do 13° salário. Nos últimos 03 anos o repasse foi antecipado em razão da pandemia. Neste ano o Governo informou que não haverá o adiantamento do pagamento, e que ele será pago como antigamente. Isto é, em duas parcelas. Sendo entre os meses de agosto e dezembro. O 13° pode ser pago em duas parcelas ou em uma única parcela.

13° salário é confirmado

Lembrando que o 13° salário representa de fato o 13° salário. Ou seja, possui o valor cheio que é pago em duas parcelas. Com prazo máximo até o dia 24 de dezembro. Visto que também é conhecido como abono natalino.

Alguns pensionistas também possuem direito ao benefício. Lembrando que nem todos os beneficiários do INSS têm direito ao repasse. Por exemplo: os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O repasse é feito com base no dígito final do cartão do benefício. Sendo repassado pela Caixa Econômica Federal. No momento do pagamento, os repasses já serão com base no salário mínimo vigente.

Portanto, os beneficiários irão receber os repasses de R$ 1.320 – que serão divididos em duas parcelas de R$ 660. No caso dos aposentados que possuem descontos oriundos de empréstimos, etc. O valor pago será ainda com base no salário mínimo.

Exemplo: caso o aposentado receba apenas R$ 800 mensais, devido descontos de consignados. Nos meses do décimo terceiro salário, ele irá receber R$ 800 + R$ 660.

Cronograma de pagamentos

Portanto, o cronograma de pagamentos já foi divulgado e irá começar no dia 25 de agosto e irá até o dia 7 de dezembro. Lembrando que é dividido em duas partes: os beneficiários que recebem apenas 01 salário e aqueles que recebem mais de 01 salário.

O benefício poderá ser sacado normalmente com o dinheiro mensal, e dessa maneira, não é necessário realizar ações adjacentes para receber o valor do 13° terceiro. É importante que o aposentado esteja com o seu cadastro correto perante o INSS.

É válido lembrar acerca da prova de vida, agora não é mais obrigação do aposentado provar que está vivo, o INSS faz isso mediante o cruzamento de dados. Desse modo, ficou mais simplificado e agora os problemas acabaram diminuindo. Algumas pessoas poderão ter o repasse adiantado – mas não há nada confirmado.

Devido as tragédias que aconteceram no litoral paulista, o Governo optou por antecipar alguns benefícios – bem como o Bolsa Família. Alguns ministros estão analisando a possibilidade de anteciparem o décimo terceiro para os beneficiários que estão localizados nas áreas afetadas.