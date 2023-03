Novo aumento do salário mínimo: quando será LIBERADO

Boa notícia! Não é de hoje que os brasileiros sabem que haverá um novo aumento do salário mínimo. Entretanto, ainda há muitas expectativas acerca do tempo em questão que ele será liberado. A boa notícia é que o aumento deverá ser liberado nos próximos dias. O novo valor surpreendeu a todos e deve ser repassado em breve!

Novo salário é anunciado

Desde o início da campanha do atual presidente – já estava sendo especulado que haveria um novo aumento no salário mínimo. Em janeiro, o salário foi reajustado para R$ 1.302. Entretanto, Lula prometeu que iria aumentar o salário para valores reais – acima da inflação.

Portanto, ficou definido que o salário deste ano seria de R$ 1.320. Valor anunciado logo no início de janeiro – entretanto, ficou uma grande lacuna acerca da real data que o mesmo seria repassado para os brasileiros.

Lembrando que o salário mínimo define o valor mínimo que todo trabalhador formal deve receber. Isto é, aqueles que estão sob as regras do regime CLT. Em entrevista concedida à CNN em Fevereiro, Lula afirmou que o salário iria sim aumentar novamente para R$ 1.320.

Entretanto, que isso seria anunciado e oficializado apenas no mês de maio. No dia 1. Em razão de ser o dia do trabalhador. Desse modo, a partir do dia 1 de maio o salário já irá sofrer o novo reajuste e com isso os brasileiros já poderão gozar dos benefícios do novo salário.

É válido ressaltar que o salário mínimo é a base para tantos outros benefícios. Bem como a aposentadoria, pensão por morte, etc. Desse modo, já é certeza que haverá o aumento do salário.

Alguns especialistas membros das Centrais – pressionam Lula para realizar o aumento para R$ 1.391 e não R$ 1.320. Entretanto, alguns fatores acabam impedindo este aumento salarial que seria de mais de R$ 80.

Mais notícias são divulgadas

Entretanto, na mesma entrevista Lula afirmou que pretende elevar a faixa de isenção do IR para R$ 5 mil. Mas que deve começar debaixo. Portanto, para iniciar a faixa de isenção os números irão começar em dois salários mínimos.

Desse modo, os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos não precisarão mais declararem o seu Imposto de Renda. Fato que agradou a muitos brasileiros.

Em razão disso, o Ministro da Fazenda – Haddad, está prevendo uma tributação dos jogos de azar no Brasil. Com isso, espera-se levantar mais de 7 bilhões anualmente. Dando margem para que posteriormente elevassem a faixa de isenção do IR.

Portanto, ainda não se sabe ao certo acerca dos próximos passos do Brasil. Entretanto, confirmado para os próximos meses é o salário mínimo de R$ 1.320 e a isenção de até dois salários na declaração do Imposto de Renda.