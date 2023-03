13º do Bolsa Família vai sair? Políticos pressionam o governo

Faltam poucos dias para começar os pagamentos referentes ao Bolsa Família deste mês de março. Lembrando que algumas famílias irão receber o benefício antecipado. Além disso, outras novidades como o adicional por crianças entre zero e seis anos, para jovens, etc. São algo esperado para este mês de março. Mas algo que está sendo bastante requisitado no Congresso é acerca do 13° do Bolsa Família. Repasse pago uma única vez no ano de 2019 – no primeiro ano de mandato do Governo Bolsonaro. Veja quem tem direito e se de fato será pago em 2023.

13° do Bolsa Família?

O décimo terceiro é um abono extra pago aos trabalhadores. Que em duas parcelas dividem o salário e repassam 50% do valor até o natal. Alguns parlamentares e inclusive brasileiros estão pressionando o Governo pela liberação do 13° salário. Que seria o equivalente e 50% do valor do Bolsa Família – repassado em duas parcelas.

Portanto, os beneficiários iriam receber durante dois meses, o valor de R$ 900, com os demais acréscimos referentes auxílios, Vale-Gás, etc.

A oposição está pressionando bastante – tentando ao máximo garantir o pagamento do décimo terceiro. Entretanto, o executivo já garantiu que infelizmente não haverá possibilidade de ser pago o 13° salário para as famílias brasileiras.

Embora haja bastante pressão por ambos os lados, o Governo está começando agora os trabalhos e novos ajustes estão sendo feitos. Então, retirar milhões de reais para um adicional extra é algo inviável no momento, afirmam os responsáveis pela nota oficial.

Entretanto, os pagamentos do Bolsa Família seguirão normalmente. A partir do dia 20 de março indo até o dia 31 de março. Lembrando que agora é necessário que as crianças entre 4 e 5 anos estejam com no mínimo 60% da frequência escolar em dia.

No caso dos jovens entre 6 e 18 anos, é necessário que haja frequência de no mínimo 75%. Além disso, é obrigatório que as gestantes realizem o pré-natal e que as carteiras de vacinação estejam todas em dia.

Leia mais: NO ALVO do governo: estes são os brasileiros que cairão no pente-fino

Pente-fino já está acontecendo

Com a finalidade de limpar os cadastros irregulares, o Bolsa Família já obteve mais de 1 milhão de cadastros suspensos. Todos em decorrência de dados irregulares e até mesmo fraudes cadastrais.

Lembrando que durante a pandemia o cadastro ficou mais leve, e a necessidade de autenticação de dados tornou-se algo mais branda, dando margem para muitos brasileiros fraudarem o cadastro.

Com isso, estima-se que dos 10 milhões de cadastros irregulares do Bolsa Família, 6 milhões representam as famílias unipessoais. Desse modo, estes cadastros foram suspensos e os titulares notificados através de mensagem de texto.

Ademais, espera-se que haja uma nova maratona de pente-fino e posteriormente de novos cadastros. Lembrando que embora mais de 1 milhão tenham sido suspensos, já há quase meio milhão de novos cadastros aptos a entrarem no programa.