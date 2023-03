Serasa Limpa Nome: endividados podem pedir parcelamento em até 72 vezes

Infelizmente com as crises econômicas e também pela falta de empregos, é bastante comum que muitas pessoas acabam ficando em situação de inadimplência e tendo seus nomes cadastrados no Serasa. Contudo, para as pessoas em questão, acaba de vir à tona uma excelente notícia, trata-se do Feirão Serasa Limpa Nome, que irá ajudar muitas pessoas que encontram-se nessa situação, entenda como funciona e como será possível parcelar as dívidas em até 72 vezes e em alguns casos, ganhar descontos exorbitantes de até 99%.

Como negociar as dívidas pelo Serasa Limpa Nome?

Quem tiver interesse em negociar as dívidas para terem seus nomes retirados do Serasa, há algumas opções que elas podem recorrer. A renegociação poderá ser feita pelo próprio site da Serasa ou pelo aplicativo, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Ademais, também pode ser feita a renegociação pelo WhatsApp 11 99574 – 2096 ou pelo telefone 0800 591 1222, vale lembrar que a ligação é gratuita.

Quem preferir, também pode realizar a renegociação de maneira presencial, em uma das milhares de agências dos Correios em todo o Brasil, mas para isso, é preciso pagar uma taxa de R$ 4,20 por cada dívida negociada, além de R$ 3,00 para cada consulta de acordo como também a reimpressão de 2ª via dos boletos.

As opções são tanto virtuais como presenciais, uma vez que nem todos têm acesso à internet. Mas caso a pessoa queira ir de maneira presencial, será preciso que ele apresente algum documento com foto que contenha o número de CPF.

Como fazer as negociações pelo aplicativo?

O processo para negociar pelo aplicativo ou site é bem simples, basicamente, é quase a mesma coisa de ir presencialmente até os Correios, basta seguir o passo a passo:

Acesse o site da Serasa ou entre em seu aplicativo;

Efetue login, caso não tenha ainda, cadastre-se;

Agora vá até a opção ‘ver ofertas’, ao fazer isso, você verá várias oportunidades, já com os descontos aplicados;

Ao se interessar por uma, basta ir até ‘dívida’;

Por fim, escolha a forma de pagamento que pode ser boleto ou pix;

Ao final das etapas, basta clicar em ‘fechar acordo’.

Uma dúvida bem frequente entre os consumidores é saber qual o prazo que leva para que o nome seja limpo, isso vai depender bastante do meio de pagamento, caso tenha sido por boleto, o credor tem até 5 dias úteis para tirar seu nome da base de dados da Serasa, caso tenha sido via pix, a retirada tem que ser imediata.

