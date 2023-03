Lula Toma decisão importante sobre benefício social desta semana

O atual presidente Luiz Inácio Lula acaba de bater o martelo acerca de um benefício social que irá ajudar milhares de brasileiros. Trata-se do Bolsa Família, que por intermédio dele, milhares de pessoas podem ter uma vida digna e graças ao benefício, várias famílias conseguiram sair da pobreza e da extrema pobreza, além disso, a mortalidade infantil também tem diminuído bastante e agora, nesta nova etapa do programa social, várias novidades entrarão em vigor, confira.

Super parcela de até R$ 900 para as famílias

A partir deste mês de março, às famílias que se enquadram nas condições previstas, já começaram a receber a parcela do benefício social de até R$ 900. Trata-se do valor fixo, de R$ 600 acrescido de um valor referente a crianças com idade inferior a 6 anos, de R$ 150. Ou seja, estas famílias irão receber mensalmente quase R$ 1.000.

Mas vale lembrar que tudo isso será uma via de mão dupla, o governo ajuda e a família deve cumprir com suas responsabilidades também. Por exemplo, nos casos das crianças com idade escolar, é preciso que elas estejam sempre presentes na sala de aula, além disso, a caderneta de vacinação delas também deve estar em dias.

E todas essas ações irão contribuir para que a porcentagem de mortalidade infantil venham diminuir, além da evasão escolar. Isto é, o governo está ajudando no presente para construir um belo futuro para todas essas famílias.

O benefício pode ultrapassar os R$ 1.000, entenda

Outra vantagem, é que a depender do mês, o benefício pode passar a faixa dos R$ 1.000, isso irá ocorrer por conta do Auxílio Gás, que é pago de maneira bimestral para algumas famílias, o valor corresponde a um subsídio de 100% do valor do gás de cozinha e é pago juntamente com o valor do Bolsa Família.

O benefício ganhou notoriedade no ano passado, todavia, o subsídio era de apenas 50%, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou para 100%, o que ajudou bastante os beneficiários. E já neste ano, o atual presidente Lula, decidiu manter todos os parâmetros anteriores, além de turbinar outros benefícios.

Portanto, o bolsa família ficará desta maneira:

Parcelas base de R$ 600;

Acréscimo de R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos;

Acréscimo de R$ 50 por cada criança e adolescente com idade entre 7 e 18 anos, além de gestantes;

Para quem se enquadra, auxílio gás no valor de 100% do preço médio do Botijão.

