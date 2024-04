ESTE alimento está preocupando a OMS e o motivo impressiona

Desde 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem emitindo alertas sobre os possíveis efeitos nocivos à saúde associados ao consumo de carnes embutidas.

Este tipo de alimento, popular em diversas culturas, passa por processos de preservação, como cura, defumação, fermentação ou adição de conservantes.

Exemplos comuns incluem salsichas, linguiças, presunto, bacon e salame. Saiba mais detalhes com o Notícia da Manhã as linhas a seguir.

Carnes embutidas: entenda o alerta da OMS sobre o possível risco de câncer. Descubra como reduzir os danos à saúde. (Foto: divulgação).

OMS emite alerta sobre o consumo de carnes embutidas

Estudos e pesquisas têm investigado a relação entre o consumo de carnes embutidas e o aumento do risco de desenvolvimento de certos tipos de câncer, especialmente o câncer colorretal.

A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), ligada à OMS, classifica as carnes processadas como cancerígenas para os seres humanos, baseando-se em evidências científicas.

Os riscos e problemas associados ao consumo destes alimentos

Um dos principais problemas associados às carnes embutidas é o processo de fabricação, que pode resultar na formação de compostos cancerígenos.

Durante a cura e defumação, substâncias como nitritos e nitratos são frequentemente adicionadas, o que, em contato com certos componentes da carne, pode gerar nitrosaminas, substâncias conhecidas por serem carcinogênicas.

Além disso, as carnes embutidas são ricas em gordura saturada e colesterol, o que as associa a um maior risco de doenças cardiovasculares e outras condições de saúde.

Seu consumo regular também foi relacionado a um aumento do risco de diabetes tipo 2 e doenças inflamatórias.

Como evitar o câncer?

Uma das melhores maneiras de evitar o câncer é adotar um estilo de vida saudável. Isso inclui manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, enquanto limita o consumo de alimentos processados, ricos em gordura saturada e açúcares adicionados.

O consumo moderado de álcool e a abstenção do tabaco também são fundamentais para reduzir o risco de câncer.

Além disso, é importante manter um peso saudável através da prática regular de exercícios físicos e evitar a exposição desnecessária à radiação ultravioleta, seja através do uso de protetor solar ou evitando o bronzeamento artificial.

Exames preventivos e conscientização

Outra estratégia importante na prevenção do câncer é realizar exames preventivos regularmente, de acordo com as orientações médicas.

Isso inclui exames de rotina, como mamografias, exames de Papanicolau, colonoscopias e exames de sangue específicos para detectar marcadores tumorais.

Além disso, é essencial estar atento aos sinais e sintomas do câncer e procurar atendimento médico imediato caso ocorra qualquer alteração preocupante.

A conscientização sobre fatores de risco, sinais de alerta e a importância da detecção precoce são fundamentais para reduzir a incidência e mortalidade por câncer.

Estratégias para redução de riscos

Embora o risco de desenvolver câncer devido ao consumo de carnes embutidas seja menor em comparação com outros fatores, como tabagismo e obesidade, é importante considerar a redução da ingestão desses produtos como parte de uma estratégia geral para diminuir o risco de câncer e outras doenças crônicas.

Recomenda-se limitar o consumo de carnes processadas e optar por fontes de proteína mais saudáveis, como carnes magras, aves, peixes, legumes e leguminosas.

Além disso, escolher métodos de cozimento mais saudáveis, como grelhados, cozidos no vapor ou assados, em vez de fritar ou defumar, pode ajudar a reduzir a formação de compostos prejudiciais.

