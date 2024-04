Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Nápoles Federico II, na Itália, aponta que o consumo regular de produtos lácteos como leite e iogurte pode ser benéfico na prevenção do diabetes tipo 2. Este achado é significativo, considerando a prevalência global crescente desta condição crônica.

Especialistas apontam dois alimentos que reduzem risco de diabetes; confira | Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Nutrientes e probióticos: aliados contra o diabetes

Os produtos lácteos são notáveis por sua riqueza em nutrientes essenciais, vitaminas e compostos bioativos que têm um papel crucial no metabolismo da glicose. A médica Annalisa Giosuè, líder da pesquisa, destacou especialmente os probióticos presentes no iogurte que “exercem efeitos benéficos no metabolismo da glicose”, contribuindo assim para um risco reduzido de desenvolver diabetes tipo 2.

Detalhamento do estudo

O estudo baseou-se na análise de dados coletados de 13 revisões científicas, que por sua vez avaliaram 175 estudos anteriores. Estes estudos investigaram a correlação entre o consumo de diversos alimentos de origem animal e o risco de diabetes tipo 2.

Os resultados sugerem uma associação positiva entre o consumo regular de iogurte e leite e a diminuição do risco de diabetes, enquanto o consumo de carnes processadas e vermelhas foi vinculado a um aumento de cerca de 20% no risco de desenvolvimento da doença.

Fatores de Risco para o Desenvolvimento do Diabetes Tipo 2

Genética e história Familiar

Uma história familiar de diabetes pode aumentar significativamente a probabilidade de uma pessoa desenvolver a doença. Se um ou ambos os pais têm diabetes, seus filhos estão em maior risco.

Estilo de vida sedentário

A falta de atividade física regular e um estilo de vida predominantemente sedentário também podem elevar o risco de diabetes. Em contrapartida, o exercício regular é eficaz no controle dos níveis de açúcar no sangue e na melhoria da sensibilidade à insulina.

Dieta e hábitos alimentares

Uma dieta rica em alimentos processados, açúcares adicionados, gorduras saturadas, e baixa em frutas, vegetais e grãos integrais pode facilitar o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Além disso, o consumo excessivo de calorias e o subsequente ganho de peso são fatores de risco bem conhecidos.

Obesidade e excesso de peso

O excesso de peso, particularmente a gordura acumulada na região abdominal, é um indicativo forte de risco para diabetes tipo 2. O tecido adiposo nesta área é conhecido por produzir hormônios e outras substâncias que podem afetar negativamente o metabolismo da glicose e da insulina.

Resistência à insulina

A resistência à insulina é uma condição em que as células do corpo não respondem adequadamente à insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue. Este desequilíbrio pode resultar em níveis elevados de glicose no sangue, levando ao desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Fique atento a este detalhe

O estudo da Universidade de Nápoles Federico II abre novas perspectivas sobre o potencial dos produtos lácteos, especialmente iogurte e leite, como parte de uma estratégia dietética para prevenir o diabetes tipo 2.

Além de reforçar a importância de um estilo de vida ativo e uma dieta equilibrada, ele destaca a necessidade de conscientização sobre os riscos associados ao consumo de carnes vermelhas e processadas. Mantendo um estilo de vida saudável e uma dieta rica em produtos lácteos benéficos, indivíduos podem significativamente reduzir o risco de desenvolver esta condição desafiadora.

