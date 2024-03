Novos alimentos entram na CESTA BÁSICA do brasileiro: até minimamente processados

Em uma mudança significativa na política alimentar, o Governo Federal publicou um decreto reformulando completamente a cesta básica brasileira. A iniciativa, anunciada no Diário Oficial da União, coloca um foco renovado em alimentos in natura ou minimamente processados.

Brasil renova cesta básica com foco em saúde: saiba quais alimentos in natura e minimamente processados entraram na lista. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Novos alimentos entram na cesta básica

Essa atualização da cesta básica reflete um esforço consciente do governo em direção a uma alimentação mais saudável e sustentável, buscando combater problemas de saúde pública como obesidade e câncer.

A nova lista de itens inclui uma variedade de alimentos nutritivos e benéficos à saúde, como leguminosas, cereais, raízes, tubérculos, legumes, verduras, frutas, castanhas, nozes, carnes, ovos, leites, queijos, além de açúcares, sal, óleos, gorduras, café, chá, mate e especiarias.

Leia mais sobre: Cesta básica subiu 26,1%, mas poder de compra aumentou caiu apenas 5% no Brasil em 10 anos

Restrições a Processados e Ultraprocessados

A grande novidade deste decreto é a restrição explícita aos alimentos ultraprocessados, conhecidos por seus aditivos como corantes e aromatizantes, que agora são proibidos de integrar a cesta básica. Alimentos processados ainda podem ser incluídos, mas apenas de forma excepcional e mediante autorização do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Essa medida é um grande passo para estimular hábitos alimentares mais saudáveis e responsáveis entre a população brasileira. Além disso, o decreto dá ênfase especial à inclusão de produtos oriundos da agricultura familiar, promovendo não apenas a saúde dos consumidores, mas também o desenvolvimento sustentável da produção nacional.

O governo planeja ainda elaborar uma portaria com exemplos de alimentos que podem compor os grupos mencionados, reforçando o compromisso com ações, políticas e programas de natureza tributária, buscando a redução das desigualdades de renda.

A revisão da cesta básica representa um marco na política de alimentação brasileira, alinhando-se com práticas globais de nutrição saudável e sustentabilidade. Com esta mudança, espera-se não apenas uma melhoria na qualidade da alimentação dos brasileiros, mas também um fortalecimento da produção local e familiar, contribuindo para uma sociedade mais equilibrada e saudável.

Como receber a cesta básica do governo

Para receber a cesta básica oferecida pelo governo, é essencial estar inscrito em programas sociais governamentais, como o Cadastro Único (CadÚnico), que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, possibilitando o acesso a diferentes políticas públicas.

Os beneficiários normalmente são selecionados com base em critérios de vulnerabilidade socioeconômica, priorizando famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para se cadastrar, é necessário procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, munido de documentos pessoais de todos os membros da família.

Após o cadastro, é importante manter os dados sempre atualizados para assegurar a continuidade do recebimento dos benefícios, incluindo a cesta básica, que é distribuída periodicamente de acordo com as diretrizes do programa social em questão.

Veja mais sobre: Lista de CPF para receber a cesta básica do governo; você está nela?