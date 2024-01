Lista de CPF para receber a cesta básica do governo; você está nela

Você já se perguntou se faz parte da lista de beneficiários para receber a cesta básica do governo em 2024? Com o aumento da vulnerabilidade social e a elevação dos preços dos alimentos, o governo brasileiro tem intensificado esforços para auxiliar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Neste artigo, vamos detalhar quem tem direito a este benefício vital e como você pode verificar se está incluído.

Quem Tem Direito à receber a cesta básica do governo?

A cesta básica do Bolsa Família é destinada aos inscritos no programa, que visa apoiar famílias em condições de pobreza a superarem dificuldades, garantindo direitos básicos como alimentação, educação e saúde. Para ser elegível à cesta básica, a renda familiar mensal deve ser de até três salários mínimos, e a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

É fundamental saber quem não se qualifica para receber a cesta básica. Ficam de fora aqueles que:

Recebem benefício previdenciário ou assistencial.

São beneficiários do seguro-desemprego.

Recebem outros programas de renda federais, com exceção do Bolsa Família.

São servidores públicos ou recebem auxílios financeiros para desempregados de setores específicos, como bares e restaurantes.

Como Solicitar a Cesta Básica

Para requerer a cesta básica, dirija-se ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da sua cidade. Lá, você receberá informações sobre os documentos necessários e se atende aos requisitos para receber o benefício. É um processo simples, mas que pode fazer uma grande diferença na sua vida e na de sua família.

Se você é um beneficiário ou conhece alguém que pode ser, compartilhe estas informações valiosas. Manter-se informado é o primeiro passo para garantir o acesso a esses direitos fundamentais.

Calendário do Bolsa Família de Janeiro

Fique atento às datas de saque do Bolsa Família em janeiro de 2024, que variam de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). A distribuição começa no dia 18 de janeiro e se estende até o final do mês.

Este programa é direcionado especificamente a famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Para serem consideradas elegíveis, as famílias devem ter uma renda por pessoa de até R$ 210,00 mensais para situações de extrema pobreza, e entre R$ 210,01 e R$ 525,00 mensais por pessoa para situações de pobreza.

Além disso, é essencial que a família esteja devidamente cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal e mantenha atualizadas todas as informações relevantes, incluindo dados sobre renda, moradia, e composição familiar. O Bolsa Família é mais do que um auxílio financeiro; é uma ponte para a superação de desafios sociais, garantindo acesso à educação, saúde e melhor qualidade de vida.

