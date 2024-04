A Petrobras, reconhecida como uma das gigantes no setor de energia no Brasil, anuncia a abertura de um processo seletivo para seu renomado programa de Jovem Aprendiz.

Com mais de 1 mil vagas disponíveis em várias regiões do país, esta iniciativa representa uma oportunidade singular para jovens entre 14 e 22 anos darem os primeiros passos em uma carreira no setor energético, em uma das empresas mais prestigiadas da área.

O programa visa oferecer aos jovens a chance de aprimorar habilidades e adquirir experiência valiosa no mundo profissional, atuando em diversos campos, como assistência administrativa, operações logísticas e técnicas em sistemas de energias renováveis.

Atenção, estudante Petrobras abre 1 MIL vagas para estágio de R$ 1.412,00 | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Critérios e benefícios do programa

Para se candidatar, os jovens devem ter entre 14 e 22 anos e três meses para cursos de aprendizagem básica, e entre 16 e 22 anos e nove meses para cursos técnicos. Menores de 18 anos necessitam do auxílio de um responsável legal para assinar o contrato de aprendizagem na admissão. Os selecionados receberão um salário mínimo integral, atualmente R$ 1.412, além de benefícios como 13º salário, férias, vale-transporte, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assistência previdenciária (PETROS) e a possibilidade de adesão ao gympass.

Você não pode deixar de conferir: Mulher pode receber herança de 124 BILHÕES DE DÓLARES

Inscrições e seleção

O período de inscrições se estende de 5 a 12 de abril, sendo obrigatória a comprovação de matrícula e frequência escolar para estudantes do Ensino Médio. A Petrobras se compromete a reservar vagas para pessoas com deficiência (PcD), jovens em situação de acolhimento institucional e egressos do trabalho infantil, reafirmando seu compromisso com a inclusão social e a diversidade.

O processo seletivo será conduzido pelo SENAI, incluindo aulas práticas e teóricas, com a duração de 15 meses para o ensino profissional básico e 20 meses para cursos técnicos.

Crescimento profissional e aprendizado

Participar do programa Jovem Aprendiz da Petrobras não só proporciona conhecimento teórico e prático significativo mas também abre portas para o crescimento profissional dentro da empresa, com possibilidades de efetivação após a conclusão do programa. Este compromisso com a formação de jovens reflete a visão da Petrobras de fomentar a inclusão social e promover oportunidades iguais para todos.

Benefícios complementares do programa

Além da experiência profissional, os jovens aprendizes desfrutam de vários direitos trabalhistas, como registro na carteira de trabalho, FGTS com alíquota reduzida para aprendizes de apenas 2%, e outros benefícios como vale-transporte, 13º salário, jornada de trabalho adaptada e férias alinhadas ao calendário escolar. O acesso a cursos de qualificação profissional é um diferencial, capacitando-os para o mercado de trabalho em suas respectivas áreas de atuação.

Este programa é um passo significativo para jovens que buscam uma entrada no mercado de trabalho, oferecendo-lhes uma base sólida de conhecimento e experiência em uma das empresas mais importantes do Brasil.

Não deixe de conferir: Comunicado: nova regra do Imposto sobre Herança já está valendo