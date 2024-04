No Brasil, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) representa uma porta de entrada para uma série de programas sociais destinados a melhorar a vida das famílias de baixa renda.

Um dos benefícios mais impactantes, porém frequentemente subutilizado, é a possibilidade de obter descontos de até 100% na conta de luz. Este benefício, parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica, visa aliviar o peso das despesas domésticas para as famílias elegíveis, mas muitas delas ainda desconhecem sua existência ou como acessá-lo.

Desconto TOTAL na conta de luz é verdade 100% para o CadÚnico | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o CadÚnico e seu papel central

O Cadastro Único é uma ferramenta crucial do governo federal que consolida dados sobre famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ele é a base para a seleção de beneficiários de uma variedade de programas, incluindo o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Para se inscrever no CadÚnico, as famílias devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, munidas dos documentos necessários para comprovar sua elegibilidade.

Veja mais sobre: Lista de família bloqueadas no pente-fino 2024 do Bolsa Família

O que é a Tarifa Social de Energia Elétrica?

A Tarifa Social é um programa que oferece descontos substanciais nas contas de energia elétrica para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. O valor do desconto varia de acordo com a renda familiar e o consumo mensal de energia, podendo alcançar a isenção total do pagamento para os que mais necessitam.

Critérios de elegibilidade e descontos oferecidos

Para ser elegível ao desconto, uma família deve estar inscrita no CadÚnico e satisfazer um dos seguintes critérios:

Ter uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo;

Possuir uma renda total de até três salários mínimos, com uma pessoa com deficiência que necessite de equipamentos energéticos para seu tratamento;

Ser idoso, com mais de 65 anos, beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O desconto na conta de luz é calculado de acordo com o consumo mensal da residência:

Para um consumo de 0 a 30 kWh, o desconto é de 65%;

De 31 a 100 kWh, o desconto é de 40%;

E de 101 a 220 kWh, o benefício é de 10%. Famílias quilombolas e indígenas recebem descontos ainda mais generosos, refletindo uma política de inclusão e suporte às comunidades mais vulneráveis.

Como solicitar o desconto

Para os beneficiários do Bolsa Família, o desconto na tarifa de energia é automático. Outras famílias elegíveis devem procurar um CRAS para receber orientações sobre como aplicar para o benefício. É uma oportunidade valiosa para reduzir as despesas domésticas e deve ser aproveitada por todos os que se enquadram nos critérios.

O desconto na conta de energia elétrica para inscritos no CadÚnico é mais do que um benefício econômico; é uma medida de equidade social. Facilita o acesso a um serviço essencial e contribui para a qualidade de vida das famílias de baixa renda.

Encorajamos todos que se encaixam nos critérios estabelecidos a procurar o CRAS mais próximo e informar-se sobre como podem se beneficiar desse e de outros programas oferecidos pelo Cadastro Único, garantindo assim um futuro mais justo e equilibrado para todos.

Veja mais sobre: Guia para transformar BPC em aposentadoria eterna