Programa de IA gera culpa em profissionais novos da Geração Z

Profissionais da Geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, estão enfrentando uma nova fronteira no mundo do trabalho: a integração cada vez maior da inteligência artificial em suas rotinas.

Um estudo recente, conduzido pela EduBirdie, plataforma de assistência acadêmica, revelou que o uso do ChatGPT, um modelo de linguagem baseado em IA, está se tornando comum entre esses jovens.

Contudo, existem desafios. Nas linhas a seguir, veja os principais detalhes trazidos pelo estudo com o Notícia da Manhã.

Estudo revela desafios e benefícios da Geração Z ao utilizar o ChatGPT. Consciência ética e potencial criativo em meio à inteligência artificial. (Foto: Divulgação).

O conflito interno: culpa e dependência

Os resultados do estudo mostram uma dualidade interessante: por um lado, a Geração Z adota o ChatGPT para auxiliar em suas tarefas diárias.

Por outro, há uma preocupação crescente em relação à dependência excessiva e aos efeitos negativos dessa tecnologia.

De acordo com as descobertas, 36% dos entrevistados expressaram sentir-se culpados pelo uso da IA no trabalho.

Um terço deles também manifestou preocupação em depender demasiadamente do ChatGPT, temendo que isso pudesse limitar suas habilidades de pensamento crítico.

Além disso, 18% relataram que o uso da IA prejudicava sua criatividade.

Causas e implicações

Uma possível explicação para essas reações ambivalentes pode residir na consciência aguçada da Geração Z em relação às implicações éticas e sociais da inteligência artificial.

Crescendo em meio a rápidas mudanças tecnológicas, esses jovens são mais propensos a entender as consequências de seu uso de ferramentas como o ChatGPT.

Adicionalmente, a falta de educação e treinamento adequados pode estar contribuindo para os desafios enfrentados pela Geração Z ao lidar com a IA no ambiente de trabalho.

O estudo revelou que 20% dos entrevistados encontraram dificuldades ao utilizar a IA em suas tarefas, com 2% sendo demitidos por fazerem uso do ChatGPT.

Benefícios e uso da IA pela Geração Z

Apesar dos desafios, a inteligência artificial também oferece benefícios consideráveis para os profissionais da Geração Z.

O estudo revela que quase metade dos entrevistados concordou que a IA os tornou mais criativos, e uma em cada sete pessoas relatou aumento salarial.

As principais áreas de utilização do ChatGPT incluem pesquisa, geração de ideias, escrita de conteúdo e melhorias nos currículos para se destacar em processos de contratação.

O futuro do trabalho e a presença da IA

Embora apenas 9% dos entrevistados acreditem que a IA possa substituí-los no local de trabalho este ano, a perspectiva para daqui a 10 anos é diferente:

61% veem a possibilidade de a inteligência artificial assumir seus empregos.

Esse receio é particularmente evidente entre os programadores, que podem se sentir ameaçados pela capacidade da IA em escrever códigos automaticamente.

No entanto, é importante ressaltar que a IA, embora seja poderosa em muitos aspectos, ainda carece da experiência e conhecimento humano para lidar com problemas complexos e específicos.

Navegando o futuro do trabalho com inteligência

Enfim, a inteligência artificial veio para ficar e certamente moldará o futuro do trabalho.

Para garantir uma transição suave e benéfica, é essencial investir em educação e formação que capacitem os profissionais da Geração Z a utilizar a IA de forma eficaz e ética.

Com o devido preparo, podemos aproveitar o potencial da inteligência artificial para aumentar a produtividade, fomentar a criatividade e impulsionar a inovação no ambiente de trabalho.

