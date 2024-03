Benefícios EXTRAS do Bolsa Família que ninguém conhece

Você sabia que os beneficiários do Bolsa Família têm acesso a uma gama de benefícios sociais muitas vezes desconhecidos?

O programa, voltado para amparar famílias em situação de vulnerabilidade, oferece não apenas assistência financeira, mas também oportunidades que podem fazer diferença na vida dessas pessoas.

A seguir, conheça com o Notícia da Manhã alguns benefícios extras pagos pelo Bolsa Família e surpreenda-se.

Beneficiários do Bolsa Família têm acesso a descontos na energia, subsídios habitacionais e isenção de taxas em concursos públicos. Saiba mais sobre esses benefícios aqui! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Conheça os benefícios EXTRAS do Bolsa Família

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome (MDS), os titulares do Bolsa Família são automaticamente elegíveis para outros programas sociais.

Como exemplo, podemos a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e o Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Essa inclusão não exige solicitações adicionais por parte dos beneficiários, mas pode envolver espera em listas de espera ou contato com o Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais.

Benefícios em destaque

Tarifa Social de Energia Elétrica: Este programa oferece descontos na conta de luz para os inscritos no Bolsa Família que se enquadram na categoria de baixa renda . Dependendo da situação, esses descontos podem chegar a 60% , e para moradores de comunidades indígenas ou quilombolas , o desconto pode chegar a 100% .

Este programa oferece descontos na conta de luz para os inscritos no que se enquadram na categoria de . Dependendo da situação, esses descontos podem chegar a , e para moradores de ou , o desconto pode chegar a . Minha Casa Minha Vida: Embora não seja exclusivo para os beneficiários do Bolsa Família, o acesso a subsídios governamentais é facilitado para esse grupo. Com até 95% de desconto em imóveis da faixa 1, é uma oportunidade significativa para aqueles que desejam adquirir uma casa própria.

Oportunidades extras

Além desses benefícios diretos, os inscritos no Bolsa Família têm isenção de taxas para inscrição em concursos públicos e acesso a cursos gratuitos para qualificação profissional.

Essas oportunidades não só oferecem caminhos para aumentar a renda, mas também para melhorar a empregabilidade e a qualidade de vida dessas famílias.

Calendário do Bolsa Família de abril de 2024

Final do NIS: 1 – 17 de abril

Final do NIS: 2 – 18 de abril

Final do NIS: 3 – 19 de abril

Final do NIS: 4 – 22 de abril

Final do NIS: 5 – 23 de abril

Final do NIS: 6 – 24 de abril

Final do NIS: 7 – 25 de abril

Final do NIS: 8 – 26 de abril

Final do NIS: 9 – 29 de abril

Final do NIS: 0 – 30 de abril

Prioridade e acesso a programas sociais

Os beneficiários do Bolsa Família também têm prioridade em cerca de 15 programas sociais, ampliando suas oportunidades de acesso a serviços e suporte adicionais.

Essa rede de apoio pode ser crucial para quem busca melhorar suas condições de vida e garantir um futuro mais estável para suas famílias.

Em resumo, os inscritos no Bolsa Família têm mais do que apenas assistência financeira. Eles têm acesso a uma série de benefícios e oportunidades que podem fazer uma diferença significativa em suas vidas.

É importante que essas informações sejam amplamente divulgadas para garantir que todos os beneficiários possam aproveitar ao máximo essas oportunidades disponíveis.

