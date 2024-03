Só pode financiar casa até os 60 anos? Entenda como fica

Hoje em dia, o desejo de conquistar a casa própria é compartilhado por milhares de pessoas de todas as idades.

No entanto, para muitos brasileiros, especialmente os idosos, o caminho mais viável para tornar esse sonho realidade é através do financiamento imobiliário.

Porém, tendo em vista que o financiamento de imóvel costuma ter um longo prazo, normalmente, passando dos 30 anos, será que os idosos podem contratar um financiamento? Descubra a seguir!

Idosos podem financiar imóveis? Conheça as oportunidades e limitações. Saiba como garantir seu sonho da casa própria após os 60 anos. (Foto: Divulgação).

Pessoas acima de 60 anos podem financiar imóvel?

Apesar da necessidade, os idosos frequentemente enfrentam dificuldades para obter financiamento junto aos bancos, principalmente devido à sua faixa etária.

Os relatos de idosos com 60 anos ou mais lutando para conseguir um empréstimo para adquirir um imóvel são comuns.

Uma das principais razões para essa resistência dos bancos é a renda do aposentado, que geralmente é menor e mais comprometida.

Mais sobre financiamento: Comprovante de renda MEI: como financiar uma casa ou apê?

Opções específicas para idosos

No entanto, existem alternativas disponíveis. Algumas instituições financeiras oferecem linhas de crédito imobiliário específicas para pessoas com mais de 60 anos.

Nessas linhas, o cálculo do prazo de pagamento do financiamento leva em consideração a expectativa de vida do indivíduo.

Limitações e critérios de elegibilidade

A Resolução CNSP 205 da Superintendência de Seguros Privados estipula que as instituições financeiras devem disponibilizar crédito para pessoas com até 80 anos e 6 meses na data de pagamento da última parcela.

Isso significa que a idade do indivíduo e o prazo de pagamento do financiamento são fatores determinantes para a concessão do crédito imobiliário.

Conhecendo as possibilidades

Portanto, uma pessoa com 60 anos pode conseguir um financiamento imobiliário com um prazo médio de até 20 anos para pagamento.

Já alguém com 70 anos terá um prazo máximo de 10 anos para quitação, e assim por diante.

É importante ressaltar que quanto menor o prazo, maior será a entrada necessária ou o valor da parcela, o que impactará diretamente na renda disponível do aposentado.

Cuidados essenciais ao financiar um imóvel

Ao financiar um imóvel, é essencial:

1. Avaliar sua situação financeira

2. Pesquisar o mercado imobiliário

3. Verificar a documentação cuidadosamente

4. Comparar as condições de diferentes instituições financeiras

5. Reservar recursos para despesas extras

6. Negociar as condições do financiamento conscientemente

7. Acompanhar de perto todo o processo

8. Planejar suas finanças considerando o longo prazo.

Em resumo, embora os desafios possam existir, os idosos têm sim a possibilidade de financiar um imóvel, desde que estejam cientes das condições e limitações que regem esse processo.

Fique por dentro: Malha fina do Imposto de Renda 2024: como descobrir se você foi pego?