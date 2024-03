O WhatsApp está se preparando para introduzir inovações impulsionadas pela inteligência artificial (IA) que prometem transformar a maneira como os usuários interagem com imagens no aplicativo. Segundo informações divulgadas pelo site WABetaInfo, a Meta está desenvolvendo uma funcionalidade que permitirá aos usuários editar fotos com IA, oferecendo um toque artístico inédito às imagens compartilhadas em conversas.

Inteligência Artificial do WhatsApp será lançada;. veja o que ela faz | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inovações na edição de imagens com IA

Esta nova ferramenta, ainda em fase de desenvolvimento, será incorporada diretamente nas opções de edição de imagem do WhatsApp, acessíveis antes de enviar uma foto para contatos individuais ou grupos. Ela incluirá um ícone verde que, ao ser selecionado, revelará um menu com três opções de ajuste por IA generativa:

Plano de fundo: Alteração do fundo da imagem para adicionar novos cenários;

Alteração do fundo da imagem para adicionar novos cenários; Remodelar: Transformação do estilo das fotos, concedendo um aspecto mais artístico;

Transformação do estilo das fotos, concedendo um aspecto mais artístico; Expandir: Ampliação das dimensões das imagens.

O WABetaInfo também destaca que a introdução desta ferramenta no WhatsApp será completamente gratuita, sem custos adicionais para os usuários. Contudo, ainda não foram divulgados detalhes específicos sobre o processamento dos dados (se será realizado na nuvem ou no dispositivo) e sobre as políticas de coleta e armazenamento de dados pela Meta.

Atualmente, essa funcionalidade foi identificada na versão 2.24.7.13 do WhatsApp Beta para Android, mas ainda não está disponível para uso geral, nem existe uma previsão concreta para o lançamento oficial do editor de fotos com IA.

Outras novidades no WhatsApp

Enquanto a comunidade aguarda o lançamento da edição de fotos com IA, o WhatsApp não fica parado. Recentemente, foi liberada a funcionalidade que permite fixar até três mensagens simultaneamente em uma conversa, facilitando o acesso a conteúdos importantes.

Ademais, os usuários do Android foram contemplados com uma atualização visual que introduz uma barra inferior semelhante à já existente no iOS, promovendo uma experiência de usuário mais unificada e intuitiva. Outra inovação significativa é a melhoria na funcionalidade de pesquisa por data nas conversas, otimizando a busca por mensagens antigas.

Essas atualizações e novas funcionalidades refletem o compromisso contínuo do WhatsApp em enriquecer a experiência dos usuários, incorporando tecnologias avançadas e atendendo às demandas por mais opções de personalização e praticidade no uso do aplicativo.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Para garantir que você esteja sempre utilizando a versão mais recente do WhatsApp, que inclui as últimas funcionalidades e correções de segurança, é essencial manter o aplicativo atualizado. Primeiramente, acesse a loja de aplicativos do seu smartphone: Google Play Store para dispositivos Android ou Apple App Store para usuários de iPhone. Na barra de pesquisa da loja de aplicativos, digite “WhatsApp” e selecione o aplicativo nos resultados da busca.

Se houver uma atualização disponível, você verá um botão com a opção “Atualizar”. Toque neste botão para iniciar o processo de atualização. Durante a atualização, é recomendável manter-se conectado a uma rede Wi-Fi para evitar o consumo do plano de dados móveis.

Após a conclusão da atualização, o WhatsApp será reiniciado automaticamente, e você poderá continuar utilizando o aplicativo com todas as novas funcionalidades e melhorias de segurança disponíveis. Mantenha sempre o seu aplicativo atualizado para aproveitar ao máximo tudo o que o WhatsApp tem a oferecer.

