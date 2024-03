Pis/Pasep: quais trabalhadores ainda podem sacar até 1 salário mínimo

O pagamento do PIS/Pasep 2024, um benefício essencial para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, começou em 15 de fevereiro, com previsão de continuidade até 28 de dezembro de 2024.

Este abono salarial representa uma contribuição significativa ao orçamento anual do trabalhador, fornecendo uma fonte de renda extra que é especialmente valorizada em tempos de necessidade econômica.

PisPasep quais trabalhadores ainda podem sacar até 1 salário mínimo | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Elegibilidade e detalhes do pagamento

Para ser elegível ao abono salarial de 2024, é imperativo considerar a situação laboral do indivíduo no ano-base de 2022. O critério se baseia principalmente nas condições de trabalho durante esse período, uma vez que o pagamento atual busca compensar as adversidades enfrentadas devido ao adiamento causado pela pandemia de covid-19.

Este adiamento alterou o cronograma habitual de pagamentos, ajustando-se às necessidades emergentes da população trabalhadora.

O processo de pagamento é estruturado de forma a atender os beneficiários de acordo com o mês de nascimento ou final da inscrição no programa, para os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, respectivamente.

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, enquanto o Banco do Brasil administra o desembolso do Pasep. As datas estabelecidas para os pagamentos de 2024 asseguram que todos os beneficiários recebam seu abono de maneira ordenada e eficiente.

Quem pode receber o abono 2024?

Para receber o PIS, o trabalhador da iniciativa privada deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais em 2023 e estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, além de ter trabalhado por no mínimo 30 dias em 2023 com remuneração reportada corretamente pelo empregador ao governo. Por outro lado, determinadas categorias de trabalhadores, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoas físicas, e aqueles empregados por pessoas físicas equiparadas à jurídica, não são elegíveis para o abono.

O valor do abono é calculado com base no número de meses trabalhados com carteira assinada em 2022. Os pagamentos variam de R$ 117,66, para quem trabalhou apenas 30 dias, até um salário mínimo completo (R$ 1.412) para aqueles que trabalharam os 12 meses completos do ano base. Esta escala proporciona um ajuste justo que reflete o tempo de contribuição de cada trabalhador ao longo do ano.

O pagamento do PIS/Pasep 2024 destaca-se como um componente vital do suporte financeiro aos trabalhadores brasileiros, oferecendo um alívio bem-vindo e uma melhoria no poder de compra para muitos. Ao entender os critérios de elegibilidade e o cronograma de pagamento, os trabalhadores podem assegurar-se de aproveitar esse benefício ao máximo, reforçando sua estabilidade financeira em um período ainda marcado pelos desafios pós-pandêmicos.

