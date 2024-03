Novo calendário para sacar o FGTS da Caixa é liberado

A Caixa Econômica Federal (CEF) acaba de anunciar um novo calendário para o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), trazendo uma oportunidade para os trabalhadores acessarem uma parte de seus recursos de forma programada.

Essa notícia vem em um momento oportuno, enquanto os pagamentos do saque-aniversário de março ainda estão acontecendo, mantendo o interesse dos beneficiários pelo programa.

Como Funciona o saque do FGTS da Caixa?

Criada em 2019, a modalidade de saque-aniversário permite aos trabalhadores a possibilidade de sacar uma parte do saldo de seu FGTS uma vez ao ano, no mês do seu aniversário. Essa flexibilidade dá ao trabalhador uma opção adicional para planejar e utilizar seus recursos.

No entanto, é importante ressaltar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador abre mão de resgatar o valor total de sua conta do FGTS caso seja demitido, tendo acesso apenas à multa rescisória de 40%.

Como Adotar a Modalidade de Saque-Aniversário?

Para os interessados em adotar esta modalidade, o processo é bastante simples. Basta fazer o download do aplicativo do FGTS, realizar o login com a conta vinculada à Caixa Econômica Federal e selecionar a opção “Saque Aniversário”.

Após a escolha, o trabalhador deve permanecer nessa modalidade por um período mínimo de 24 meses, permitindo um planejamento financeiro mais eficaz com base nesses saques.

Calendário de Saque-Aniversário Detalhado

O calendário de saques é programado para permitir aos trabalhadores o planejamento de seus orçamentos. Veja abaixo as datas para o ano corrente:

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024;

Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024;

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024;

Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024;

Maio: 01 de maio a 31 de julho de 2024;

Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024;

Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024;

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024;

Setembro: de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024;

Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024;

Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025;

Dezembro: de 02 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025.

Outras opções de saque do FGTS

Além da modalidade de saque-aniversário, os trabalhadores possuem outras opções para acessar os recursos do FGTS em diferentes circunstâncias. Uma das mais conhecidas é o saque por rescisão de contrato de trabalho, que permite ao trabalhador sacar o valor total em caso de demissão sem justa causa, além da multa rescisória.

Há também o saque para aquisição da casa própria, uma excelente oportunidade para utilizar o FGTS como parte do pagamento ou amortização de financiamentos habitacionais. Outras situações incluem saque para tratamento de doenças graves, pagamento de despesas relacionadas a desastres naturais na área de residência do trabalhador, e aposentadoria.

Cada uma dessas modalidades possui regras específicas que visam facilitar o acesso dos trabalhadores aos seus fundos em momentos chave de suas vidas, contribuindo para a segurança financeira e o bem-estar.

