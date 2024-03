DATA LIMITE: quando acaba o saque-aniversário do FGTS 2024?

Em algum momento você já se perguntou quando termina o saque-aniversário do FGTS para o ano de 2024?

Se sim, você está no lugar certo para desvendar este mistério. Afinal, esse assunto tem sido um prato cheio de dúvidas e especulações.

Mas, calma lá! Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos entender um pouquinho sobre o que está rolando.

O saque-aniversário do FGTS pode estar com os dias contados. Entenda o que isso significa para sua economia e como se preparar. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o saque-aniversário do FGTS 2024?

Desde 2019, o saque-aniversário do FGTS virou uma mão na roda para os trabalhadores brasileiros, possibilitando um acesso anual a uma parte desses recursos.

Só que agora, parece que o jogo pode mudar. Luiz Marinho, nosso Ministro do Trabalho, colocou o dedo na ferida, chamando essa modalidade de “armadilha”. E isso mexeu com o coração (e o bolso) da galera!

O X da questão

Por que “armadilha”, você deve estar se perguntando. Simples: quem opta por essa modalidade encontra uma grande pedra no caminho.

Se você for demitido sem justa causa, esqueça de sacar todo seu FGTS de uma vez. Você vai ter que esperar pacientemente pela sua data de aniversário para pegar uma parte dele.

Isso tem causado uma baita frustração, principalmente em momentos apertados, onde cada centavo conta. Imagine só: numa emergência, você precisando do seu dinheiro e… nada. Tem que esperar.

Virando o jogo

Diante dessa agitação toda, o Governo Federal está com a pulga atrás da orelha, considerando dar um fim à festa do saque-aniversário.

A razão? Proteger você, trabalhador, garantindo a sua estabilidade financeira. Ninguém quer ver o seu dinheiro voando por uma decisão no impulso, certo?

E agora?

A grande questão é: até quando vai essa novela? A decisão deve pintar até o final do primeiro semestre de 2024.

O Ministério do Trabalho está quebrando a cabeça para achar um meio-termo que faça sentido para todos, sem deixar ninguém na mão.

Então, se você é um dos adeptos do saque-aniversário, fique de olho nas novidades. Mudanças estão no ar e podem afetar diretamente o seu bolso.

Preparado para adaptar-se às novas regras do jogo? Afinal, informação é poder, especialmente quando se trata da nossa grana.

Confira as datas de pagamento do saque-aniversário do FGTS 2024

Mês de nascimento Datas Janeiro de 2 de janeiro a 29 de março Fevereiro de 1º de fevereiro a 30 de abril Março de 1º de março a 31 de maio Abril de 1º de abril a 28 de junho Maio de 2 de maio a 31 de julho Junho de 3 de junho a 30 de agosto Julho de 1º de julho a 30 de setembro Agosto de 1º de agosto a 31 de outubro Setembro de 2 de setembro a 30 de novembro Outubro de 1º de outubro a 29 de dezembro Novembro de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Dezembro de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Fique ligado!

A possibilidade do fim do saque-aniversário do FGTS tem deixado muitos trabalhadores com a pulga atrás da orelha.

Afinal, ninguém quer ser pego de surpresa. O conselho de ouro aqui é: mantenha-se informado e preparado para possíveis mudanças.

