Recentes levantamentos conduzidos pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e pela Zetta, uma associação de empresas de tecnologia com foco em serviços financeiros digitais, destacam a importância do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores brasileiros.

As pesquisas, que consultaram cerca de 6,5 mil pessoas na primeira quinzena de março, revelam que uma expressiva maioria, 70%, dos beneficiários dessa modalidade de saque se mostraria insatisfeita com sua eventual extinção, ressaltando o desejo de dispor do recurso conforme a necessidade.

70% dos brasileiros reprovam o FIM do saque-aniversário do FGTS; e agora? | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Preferência pela flexibilidade no uso do FGTS

Um dos dados mais reveladores das pesquisas é que mais de 80% dos entrevistados expressaram o desejo de ter liberdade para utilizar os recursos do FGTS quando julgarem mais oportuno. Além disso, a opção de empréstimo via antecipação do saque-aniversário foi considerada importante ou muito importante para 90% dos participantes.

Insights da pesquisa da ABBC

Entre os entrevistados pela ABBC, que incluiu pessoas que contrataram o empréstimo de antecipação do saque-aniversário, 54% afirmaram que os recursos foram suficientes para alcançar seus objetivos principais. Além disso, muitos utilizaram o dinheiro para cobrir despesas básicas de moradia e quitar dívidas.

Outros destaques incluem:

60% dos participantes percebem as taxas de empréstimo vinculadas ao FGTS como mais vantajosas em comparação a outras modalidades de crédito.

como mais vantajosas em comparação a outras modalidades de crédito. 85% dos que contrataram o empréstimo estavam com o nome negativado, indicando a importância dessa linha de crédito para pessoas com dificuldade de acesso a outros tipos de empréstimos.

A possibilidade de não ter parcelas mensais e o fato de o empréstimo não comprometer a renda mensal foram pontos positivos para 70% dos entrevistados.

Percepções da pesquisa da Zetta

A pesquisa realizada pela Zetta trouxe à tona que 59% dos entrevistados estariam insatisfeitos com o fim do saque-aniversário. O levantamento apontou ainda que:

85% dos participantes considerariam contratar o saque-aniversário.

A maioria vê o acesso aos recursos do FGTS como um suporte essencial para emergências financeiras.

A antecipação do saque-aniversário é vista como uma alternativa valiosa de acesso ao crédito, especialmente para aqueles sem outras opções.

As pesquisas evidenciam um claro apoio ao saque-aniversário do FGTS entre os trabalhadores brasileiros, ressaltando a importância de manter e até expandir essa modalidade. A flexibilidade no acesso aos recursos, juntamente com as condições favoráveis dos empréstimos associados, são aspectos altamente valorizados pelos beneficiários.

A eventual eliminação dessa opção provocaria não apenas insatisfação, mas também preocupações sobre a perda de liberdade e direitos. Diante desses resultados, fica evidente a necessidade de considerar as vozes dos trabalhadores nas discussões sobre o futuro do FGTS.

