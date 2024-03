A recente divulgação de que é possível adquirir Ovos de Páscoa utilizando o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na Americanas causou grande repercussão nas redes sociais. A varejista, atualmente em processo de recuperação judicial devido a um déficit fiscal de R$ 20 bilhões identificado em janeiro de 2023, confirmou a autenticidade de um anúncio que circulou amplamente, indicando essa nova modalidade de pagamento.

Ovo de Páscoa com FGTS: como comprar chocolate com o fundo | Imagem das redes sociais

Americanas viraliza ao vender ovos de páscoa usando FGTS

Tradicionalmente, o FGTS é conhecido como um recurso destinado principalmente à aquisição da casa própria por trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a Americanas introduziu a opção de utilizar o fundo para a compra de itens de chocolate por meio de um empréstimo utilizando o saque-aniversário do FGTS, operacionalizado pela conta digital ame, que é vinculada à varejista.

Resposta da americanas

Em comunicado à imprensa, a Americanas esclareceu que o FGTS, especialmente após a implementação do saque-aniversário, tornou-se uma alternativa para compras em diversas categorias de produtos ofertados em suas lojas. A empresa destacou que a opção de utilizar o saque-aniversário para compras visa oferecer mais uma alternativa de pagamento aos consumidores, enfatizando a versatilidade do produto financeiro no mercado.

Reações nas redes sociais

A iniciativa gerou debates entre os usuários da rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), com críticas direcionadas ao uso do FGTS para a compra de Ovos de Páscoa, sobretudo considerando o contexto econômico atual do país. Esse ponto de vista reflete preocupações sobre a gestão financeira dos recursos destinados à segurança e ao bem-estar dos trabalhadores.

Entendendo o saque-Aniversário do FGTS

Introduzido em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro, o saque-aniversário permite que os contribuintes optem por retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

Contudo, essa modalidade implica que, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não terá direito ao saque integral do fundo, diferenciando-se assim da modalidade de saque-rescisão.

A adoção do FGTS para a compra de produtos sazonais, como Ovos de Páscoa, ilustra uma expansão nas formas de utilização do fundo, levantando discussões sobre as implicações dessa flexibilização para os trabalhadores e para a economia como um todo.

Veja mais sobre: Ritual para ATRAIR DINHEIRO em 2024 e fazer na primeira semana de março; aprenda

Afinal, guardar ou gastar o FGTS?

A decisão entre guardar ou gastar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma questão importante que exige consideração cuidadosa das circunstâncias pessoais e objetivos financeiros de cada indivíduo.

Tradicionalmente, o FGTS é visto como uma reserva financeira para situações de emergência ou para a realização de objetivos de longo prazo, como a aquisição da casa própria. Guardar o FGTS pode proporcionar uma sensação de segurança financeira, além de ser uma opção para acumular recursos que poderão ser usados em momentos cruciais da vida, como na aposentadoria ou em situações de desemprego.

Por outro lado, gastar o FGTS em necessidades imediatas ou investimentos pode ser vantajoso se conduzir a melhorias significativas na qualidade de vida ou se contribuir para a redução de dívidas com juros altos.

É fundamental avaliar as taxas de retorno possíveis e considerar se o uso imediato do fundo trará benefícios substanciais a longo prazo, comparado à segurança proporcionada pelo acúmulo desses recursos.

Veja mais sobre: Como encerrar MEI sem precisar pagar nada a mais por isso