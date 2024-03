Homem calvo ganha lanche de graça no Burger King; confira

O Burger King lança uma campanha única e criativa, voltada a homenagear os homens calvos do Brasil, transformando uma condição muitas vezes alvo de piadas em motivo de celebração. A iniciativa permite que indivíduos com determinado tipo de calvície ganhem um Whopper grátis, em um movimento que combina inclusão e humor.

Participação e requisitos

Essa ação inédita abrange mais de 200 lojas do Burger King em 14 estados e no Distrito Federal, estendendo-se a todos os consumidores calvos que exibam um padrão específico de calvície, humoristicamente descrito pela empresa como “Calvo Drive-Thru” — caracterizado pela ausência de cabelo partindo de um lado da cabeça, passando pela parte de trás, e saindo pelo outro lado. Este perfil peculiar não só qualifica os participantes para a promoção, mas também é tido como o “embaixador perfeito” para divulgar o serviço de Drive-Thru do Burger King.

A campanha está aberta não apenas aos naturalmente calvos, mas também àqueles dispostos a adotar o estilo “calvo drive-thru” por meio de um corte de cabelo específico, garantindo assim o seu Whopper gratuito.

Ficou interessado? Veja como participar

Para ser elegível ao lanche grátis, os interessados devem visitar um dos drive-thrus participantes do Burger King entre os dias 27 e 31 de março. É importante ressaltar que a promoção é limitada a determinadas unidades, cuja lista está disponível no documento divulgado pela rede de fast food. Adicionalmente, a oferta está sujeita à limitação de um Whopper por CPF e à disponibilidade em estoque na loja escolhida.

A divulgação dessa campanha inusitada ficou a cargo da agência DAVID, que produziu um vídeo promocional já em circulação nas redes sociais do Burger King. A iniciativa destaca não só a originalidade da marca em suas estratégias de marketing, mas também sua capacidade de engajar a comunidade de forma positiva e divertida.

O “Calvo Drive-Thru” é Rei

Com esta campanha, o Burger King não apenas presta uma homenagem aos calvos, mas também reitera sua posição como uma marca que valoriza a diversidade e o bom humor. Ao transformar uma característica física muitas vezes vista de forma negativa em algo a ser celebrado, a rede de fast food fortalece sua conexão com os consumidores, promovendo um ambiente de inclusão e respeito.

O Burger King prova, mais uma vez, que no seu reino, todos são bem-vindos, e até mesmo um estilo de calvície pode ser coroado.

