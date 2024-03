Domingo (31/03) é o último dia para negociar dívidas

O programa Desenrola Brasil está em sua reta final, oferecendo aos brasileiros endividados uma oportunidade até domingo, 31 de março, para regularizar suas finanças. Iniciativa voltada para facilitar a quitação de dívidas, o Desenrola representa uma chance de recomeço para muitos consumidores, permitindo que negociem diretamente com as instituições financeiras sob condições mais favoráveis.

Domingo (3103) é o último dia para negociar dívidas | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Critérios de elegibilidade Desenrola Brasil

Para participar, os interessados devem se enquadrar na faixa 1, destinada aos consumidores com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritos no CadÚnico. As dívidas elegíveis para negociação incluem aquelas contraídas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, limitadas a um valor máximo de R$ 20 mil.

Tais dívidas podem abranger compromissos com cartões de crédito, empréstimos, contas de utilidade pública, bem como débitos com empresas do setor comercial.

Estratégias para uma negociação eficaz

Com mais de 12,2 milhões de brasileiros já tendo negociado cerca de R$ 37,5 bilhões em dívidas, a eficácia do programa é incontestável. Para maximizar os benefícios da negociação, especialistas recomendam inicialmente um diagnóstico completo das dívidas existentes, incluindo a identificação dos credores e as taxas de juros aplicadas. A priorização das dívidas deve ser feita com base nas taxas de juros e no impacto financeiro, começando pelas mais onerosas.

Antes de iniciar a renegociação, é crucial determinar o valor da parcela que se ajusta ao orçamento, garantindo a sustentabilidade financeira do acordo. Ao acessar a plataforma Desenrola, os consumidores encontrarão diferentes propostas de pagamento. A escolha deve recair sobre a oferta que melhor combina condições de pagamento viáveis com taxas de juros reduzidas.

O Desenrola Brasil é uma iniciativa importante para aqueles que buscam sair do ciclo da inadimplência e recuperar a saúde financeira. Ao aproveitar esta última oportunidade para renegociar suas dívidas, os consumidores podem encontrar caminhos mais acessíveis para limpar seus nomes e reestruturar suas finanças.

É essencial que durante o processo de renegociação, os participantes comuniquem claramente suas capacidades de pagamento aos credores, evitando futuros atrasos e garantindo um acordo satisfatório para ambas as partes.

Como as dívidas influenciam no meu score de crédito?

As dívidas exercem um impacto significativo no score de crédito de um indivíduo, funcionando como um dos principais indicadores para as instituições financeiras avaliarem a confiabilidade do consumidor.

Score, uma pontuação que varia geralmente entre trezentos e novecentos e cinquenta pontos, reflete a probabilidade de um consumidor honrar seus compromissos financeiros. Quando uma pessoa acumula dívidas e, especialmente, quando deixa de pagá-las em dia, isso é registrado em seu histórico financeiro, causando uma diminuição em seu score.

Tal redução na pontuação ocorre porque o atraso ou inadimplência nas obrigações financeiras sugere um maior risco de não cumprimento de futuros pagamentos. Portanto, manter as dívidas sob controle e efetuar pagamentos pontualmente são ações essenciais para manter ou melhorar o score de crédito, ampliando o acesso a melhores condições de crédito no mercado.

