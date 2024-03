Quem tem essas doenças pode pedir 25% do INSS

Um número significativo de aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode não estar ciente de certos direitos que possuem, um dos quais inclui a possibilidade de aumentar o valor do benefício em até 25%. Este acréscimo, especificamente destinado a segurados acometidos por determinadas condições de saúde, está fundamentado no artigo 45 da Lei nº 8.213/1991.

Procedimento para solicitação do acréscimo

O adicional de 25% é reservado aos beneficiários de aposentadoria por invalidez que necessitam da assistência permanente de outra pessoa para realizar atividades básicas da vida diária, como se alimentar, vestir-se, ou manter a higiene pessoal. Importante ressaltar que este benefício não se estende a outras categorias de aposentadoria, tais como por idade ou tempo de contribuição.

Para solicitar o adicional de 25%, é imprescindível agendar uma perícia médica com o INSS. Isso pode ser feito por meio do site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda através da central telefônica 135. Durante a perícia, o segurado deve apresentar documentos pessoais e um laudo médico que comprove a necessidade de assistência de terceiros nas atividades cotidianas.

Documentação necessária:

A documentação requerida para a solicitação inclui:

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Documentos médicos atestando a dependência do segurado a assistência de terceiros;

Termo de representação legal ou procuração, acompanhado dos documentos de identificação do representante ou procurador, caso aplicável.

Condições de saúde que conferem direito ao adicional

O Decreto nº 3.048/1999 estabelece uma lista de condições de saúde que habilitam o segurado ao recebimento do adicional de 25%, entre elas:

Cegueira total;

Perda significativa de dedos das mãos;

Paralisia dos membros superiores ou inferiores;

Perda dos membros inferiores em situação que impossibilite o uso de prótese;

Perda combinada de membros que afete a mobilidade mesmo com prótese;

Alterações graves das faculdades mentais que impactem a vida orgânica e social;

Doenças que exigem permanência contínua no leito;

Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

A importância da informação

A possibilidade de um acréscimo de 25% no valor do benefício de aposentadoria por invalidez representa uma importante medida de apoio aos segurados que se encontram em situações de vulnerabilidade devido a condições de saúde que demandam cuidados constantes.

É crucial que os aposentados e seus familiares estejam informados sobre esse direito, garantindo assim o acesso a um suporte financeiro adicional que pode significar uma melhoria considerável na qualidade de vida dos beneficiários.

