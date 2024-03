Novos valores e datas: calendário do INSS com 13º antecipado

Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e publicado no Diário Oficial da União, estabelece a antecipação do pagamento do abono anual, comumente conhecido como décimo terceiro salário, para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este movimento visa proporcionar um suporte financeiro adicional aos beneficiários, destacando a importância da medida em tempos econômicos incertos.

Elegibilidade e condições para o recebimento

Conforme o decreto, a distribuição do abono será realizada em duas parcelas, com a primeira sendo paga junto à folha de pagamento de abril e a segunda na de maio. Especificamente, os depósitos da primeira parcela serão efetuados entre os cinco últimos dias úteis de abril e os cinco primeiros dias úteis de maio. Da mesma forma, a segunda parcela seguirá entre os cinco últimos dias úteis de maio e os cinco primeiros dias úteis de junho, garantindo uma distribuição organizada e eficiente dos recursos.

São elegíveis ao abono anual os segurados e dependentes da Previdência Social que, ao longo de 2024, foram beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Este amplo espectro de elegibilidade assegura que uma vasta gama de beneficiários possa aproveitar a antecipação do décimo terceiro.

Um ponto crucial destacado na publicação é a proporcionalidade do abono para aqueles cujos benefícios têm previsão de cessação antes do final do ano de 2024. Tal medida assegura que todos os beneficiários recebam uma quantia justa, proporcional ao período em que estiveram sob o amparo dos benefícios da Previdência Social.

Como consultar as datas de pagamento do INSS

As datas de pagamento dos benefícios do INSS são determinadas pelo valor do benefício, com uma distinção clara entre os pagamentos para beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que superam esse valor. Para verificar a data específica de pagamento, os beneficiários devem observar o último algarismo do número do seu cartão de benefício, excluindo-se o dígito verificador. Este sistema simplificado facilita para os beneficiários o acompanhamento dos seus pagamentos.

Além disso, para uma consulta fácil e rápida do extrato do INSS, os segurados podem utilizar o aplicativo ou o site Meu INSS, acessando através da conta Gov.br. Este acesso digital permite aos usuários verificar o extrato de pagamento, os valores futuros a serem recebidos, e as datas de pagamento específicas, além de agendar ou reagendar perícias e acessar outros serviços relacionados.

A modernização dos serviços digitais do INSS

A transição para os serviços digitais representa uma modernização significativa para o INSS, oferecendo aos beneficiários uma maneira mais eficiente e acessível de gerenciar seus benefícios. A capacidade de acessar informações e serviços online, sem a necessidade de visitas presenciais, é uma conveniência bem-vinda para muitos, especialmente em um contexto de crescente digitalização dos serviços públicos.

Essa iniciativa de antecipação do décimo terceiro salário reflete o compromisso do governo em apoiar a população aposentada e pensionista, fornecendo alívio financeiro quando mais necessário. A implementação cuidadosa e a comunicação clara dessas mudanças são essenciais para garantir que todos os beneficiários possam planejar suas finanças com confiança, sabendo que têm o suporte contínuo da Previdência Social.

